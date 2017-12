Wstęp do bazyliki św. Marka w Wenecji możliwy tylko z biletem

Wejście do bazyliki św. Marka w Wenecji możliwe będzie wyłącznie z biletem - postanowił patriarchat miasta. Bilety będą bezpłatne dla tych, którzy zdecydują się stać w kolejce. Z 2 do 3 euro wzrośnie cena biletu specjalnego, który zapewni wejście do świątyni bez oczekiwania.