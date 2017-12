Komu Polacy ufają najbardziej? Kto budzi największą nieufność?

Prawie trzy czwarte Polaków ufa prezydentowi Andrzejowi Dudzie, co daje mu pierwsze miejsce w rankingu zaufania do polityków - wynika z grudniowego badania CBOS. Największą nieufność wśród Polaków (57 proc.) budzi z kolei szef MON Antoni Macierewicz.

Mateuszowi Morawieckiemu - który w chwili badania był jeszcze wicepremierem - ufa 47 proc. Polaków.

W grudniu pierwsze miejsce na liście polityków cieszących się największym zaufaniem Polaków zajął prezydent Andrzej Duda, któremu ufa prawie trzy czwarte ankietowanych (74 proc.) Drugie miejsce przypadło - w trakcie badania piastującej jeszcze urząd - premier Beacie Szydło. Zaufanie do niej deklarowało 56 proc. ankietowanych, a nieufność - niespełna jedna trzecia badanych (30 proc.).

Na trzecim miejscu znalazł się lider Kukiz '15 Paweł Kukiz (49 proc. zaufania, 22 proc. nieufności). Czwarte miejsce zajął - wówczas jeszcze wicepremier - Mateusz Morawiecki; zaufanie do niego deklarowało 47 proc. ankietowanych, a nieufność wyrażało 15 proc.

Pierwszą piątkę zamyka minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, któremu ufa 41 proc. ankietowanych, ale prawie tyle samo (39 proc.) wyraża wobec niego nieufność.

Po 34 proc. deklaracji zaufania zebrali: szef MSWiA Mariusz Błaszczak oraz wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, przy czym Błaszczak częściej niż Gowin wzbudza nieufność - szefowi MSWiA nie ufa 34 proc., a Gowinowi - 25 proc. ankietowanych.

Zaufanie do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego sięga 27 proc., a nieufność 29 proc.

Wśród liderów partii politycznych - poza Pawłem Kukizem - zaufanie najczęściej (38 proc. badanych) budzi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, co daje mu szóste miejsce w rankingu zaufania do polityków w ogóle. Jednocześnie jednak wśród szefów partii Kaczyński najczęściej budzi nieufność - deklaruje ją 49 proc. ankietowanych.

Do przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny zaufanie deklarowało 21 proc. ankietowanych, natomiast nieufność wyrażało 48 proc. badanych. Taki sam odsetek ufa jego zastępcy Borysowi Budce, jednak dużo rzadziej budzi on nieufność - 26 proc. Jeszcze mniej deklaracji zaufania - 19 proc. - zebrał polityk PO mający ubiegać się w przyszłorocznych wyborach samorządowych o urząd prezydenta stolicy - Rafał Trzaskowski, nie ufa mu zaś co siódmy respondent (15 proc.).

Prawie jedna trzecia badanych ufa prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi (31 proc.), a 14 proc. uważa, że budzi on ich nieufność.

Przewodniczącej Nowoczesnej Katarzynie Lubnauer ufa 29 proc., nie ufa jej zaś 18 proc. respondentów

Na dalszych pozycjach rankingu - z zaufaniem nieco ponad jednej piątej ankietowanych - lokują się marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski (po 23 proc. deklaracji zaufania oraz odpowiednio 22 proc. i 18 proc. nieufności). Zbliżony odsetek (22 proc.) respondentów ma zaufanie do szefa resortu zdrowia Konstantego Radziwiłła, nie ufa mu 28 proc. Polaków.

Z kolei największą nieufność wśród wszystkich polityków niezmiennie budzi szef MON Antoni Macierewicz (57 proc. Polaków deklaruje nieufność wobec niego, a ufa mu 25 proc. badanych). Kolejne miejsca w tej klasyfikacji zajmują: prezes PiS Jarosław Kaczyński (49 proc.), przewodniczący PO Grzegorz Schetyna (48 proc.), były szef Nowoczesnej Ryszard Petru (45 proc. nieufności, 18 proc. zaufania).

Badanie przeprowadzono w dniach 1-7 grudnia 2017 roku na reprezentatywnej próbie liczącej 925 osób, losowo wybranych spośród dorosłych mieszkańców Polski.