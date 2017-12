Światełko Betlejemskie dotarło do Polski

Ponad 2500 harcerek i harcerzy przyjechało do Zakopanego, aby towarzyszyć w przekazaniu Światełka Betlejemskiego.

Harcerki i harcerze ZHP przyjechali do Zakopanego po światło, aby zaraz po ceremonii przekazania zawieźć je w rodzinne strony. W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpocznie swoją drogę, by znaleźć się na wigilijnych stołach tych, którzy chcą przyjąć je do swoich domów. - To niezwykłe spotkanie jest wspólnym czasem oczekiwania i refleksji, możliwością rozwoju duchowego, a także okazją do nawiązania nowych harcerskich przyjaźni - mówi Kamil Basiorka z Drużyny Harcerskiej w Miętustwie.

Betlejemskie Światło Pokoju to znak braterstwa, jedności i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Sztafeta Światła ukazuje to szczególne światło, które idzie od Boga. Pokazuje, że każdy może stać się człowiekiem niosącym światło. Zmotywowani słowami papieża Franciszka "Idź i głoś" harcerze podejmują wyzwanie zaniesienia Betlejemskiego Światła do wszystkich, którzy pragną przeżyć bożonarodzeniową radość.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju zostało odebrane od słowackich harcerzy, którzy przywieźli je do sanktuarium na Krzeptówkach. Tam w czasie Mszy św. przed północną przekazali je druhom z Polski.