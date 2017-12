Franciszek do Polaków: Niech Jezus błogosławi wam i waszej Ojczyźnie

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów polskich:

Serdecznie witam przybyłych na tę audiencję Polaków. Już za kilka dni: Czwarta Niedziela Adwentu, Wigilia, Boże Narodzenie; oto czekające nas wydarzenia. Jak pasterze z Betlejem, wiele lat temu, rozpoznali Syna Bożego narodzonego w stajni, tak i wy umiejcie rozpoznać Go, gdy przychodzi w tajemnicy Eucharystii. Niech noc Bożego Narodzenia opromieni radością i pokojem życie każdego z was, waszych rodzin, bliskich, a szczególnie osób samotnych, cierpiących i bezdomnych. Niech Jezus narodzony w Betlejem błogosławi wam i waszej Ojczyźnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym przejść do istoty celebracji Mszy św. Składa się ona z dwóch części, to znaczy z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Celebracji, która stanowi jeden akt kultu nie można dzielić, ale dla lepszego zrozumienia warto wyjaśnić jej poszczególne momenty. Obrzędy wprowadzające obejmują wejście, pozdrowienie, „Akt pokutny”, hymn „Chwała na wysokości” oraz kolektę. Mają one przygotować wiernych do słuchania słowa Bożego i godnego sprawowania Eucharystii. Pieśń na wejście, procesja do prezbiterium, ucałowanie i okadzenie ołtarza, to gesty, które mają uświadomić wiernym, że Msza św. jest spotkaniem miłości z Chrystusem, który przez ofiarę swojego ciała na krzyżu sam stał się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem ofiarnym. Znak krzyża, którym rozpoczynamy liturgię nie tylko przypomina nam fakt naszego chrztu, ale potwierdza, że modlitwa liturgiczna jest spotkaniem z Chrystusem, który dla nas przyjął ciało, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Pozdrowienie: „Pan z wami” i odpowiedź „I z duchem twoim” zachęcają nas do trwania w jedności z Panem i z całą wspólnotą. Istotnym momentem obrzędów wstępnych jest „Akt pokutny”. Jest on wezwaniem, by uznać swoją grzeszność wobec Boga i braci oraz zachętą, by rozeznać, w jaki sposób możemy wraz z Chrystusem powstać do nowego życia. Ponieważ ten moment jest bardzo istotny we Mszy św., dlatego do niego powrócimy jeszcze w następnej katechezie.

W dzisiejszej audiencji udział wzięła między innymi międzynarodowa Grupa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, odbywająca obecnie w Rzymie odnowę duchową oraz Współpracownicy Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom” oraz członkowie Kulturalnego Towarzystwa NOVMARU z Krakowa.