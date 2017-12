Wznieść toast na chwałę Bożą? Można!

Pomysłodawcami akcji, która została zaprezentowana podczas konferencji prasowej 20 grudnia, są Szkoła Nowej Ewangelizacji oraz Fundacja "SMS z Nieba". Jak przekonują twórcy projektu, chodzi w nim nie tylko o promowanie abstynencji, ale także, co rzadko spotykane, kulturalnego picia. Istnieją bowiem dwie skrajności, czyli lęk przed alkoholem oraz jego nadużywanie. Obie prowadzą do wypaczenia idei trzeźwości.

Jak podkreślają organizatorzy kampanii, pozytywny stosunek do alkoholu to umiejętność rezygnacji z niego wtedy, kiedy trzeba, ale także właściwego używania go do świętowania także w duchu chrześcijańskim.

Zasady kampanii przedstawione są na specjalnej stronie internetowej: www.kulturapicia.eu Można tam przystąpić do trzech grup: czerwonej (Abstynencja moją drogą do nieba) - przeznaczonej dla osób, które mają problem z alkoholem; zielonej (Abstynencja jako dar dla Boga) - dla tych, którzy potrafią korzystać z alkoholu nie grzesząc; niebieska (Kultura picia) - dla osób, które chcą korzystać z alkoholu na chwałę Pana.

Do grupy czerwonej zaproszeni są ci, którzy w ogóle nie powinni pić, ponieważ np. są trzeźwymi alkoholikami, albo odkrywają w sobie brak samokontroli podczas picia, który może doprowadzić ich do uzależnienia.

- Kiedy zaczyna się Adwent, Wielki Post albo sierpień, czyli miesiąc trzeźwości, wielu ludzi podejmuje abstynencję. Niestety, ci, którzy nie potrafią zachować umiaru, po zakończeniu takiego okresu, postanawiają go niejako nadrobić. Osoby, które mają problem z alkoholem, potrafią nieraz zrezygnować z niego na zaproponowany okres, co utwierdza je, że wszystko jest z nimi w porządku. Takie osoby powinny po prostu rzucić alkohol w ogóle, ponieważ picie im szkodzi - powiedział podczas konferencji prasowej ks. Rafał Jarosiewicz, szef koszalińskiej SNE.

Grupa zielona składa się z osób, które mogłyby pić, ale podejmują dobrowolną abstynencję ze względu na tych, którzy pić nie mogą.

- Jest to forma bezinteresownego postu od alkoholu. Idea ta nie jest nowa. Znamy ją dzięki ks. Franciszkowi Blachnickiemu, który powołał Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, proponowaną przez Ruch Światło-Życie - wyjaśnił ks. Jarosiewicz.

Grupa niebieska, jak zauważył szef koszalińskiej SNE, jest swego rodzaju nowością, jeśli chodzi o propozycje duszpasterskie w Kościele.

- Pokutuje przekonanie, że alkohol sam w sobie jest zły. Słowa św. Pawła "Nie upijajcie się winem" (Ef 5, 18), nie oznaczają jednak, że w ogóle mamy nie pić. Chodzi o to, że alkohol nie powinien prowadzić nas do utraty ludzkiej godności. Zapraszamy do tego, żeby dawać świadectwo poprzez umiejętne używanie alkoholu. Jesteśmy przekonani, że alkoholu można używać na chwałę Bożą - podkreślił duchowny.

Na konferencji prasowej obecni byli także przedstawiciele organizatorów kampanii, którzy sami już do niej przystąpili.

- Zdecydowałem się na grupę niebieską. Swoją postawą wobec alkoholu chciałbym dawać świadectwo wobec innych. Uważam, że alkohol nie powinien być celem samym w sobie, dlatego np. nigdy nie umówię się z kimś tylko po to, żeby pić. Natomiast może on służyć jako dodatek do sensownego świętowania. Nie chciałbym, żeby moje dzieci widziały tylko skrajności: tzn. zupełny brak alkoholu albo picie na umór, ale żeby nauczyły się ode mnie, jak z tego dobra korzystać - zadeklarował Leszek Tarasewicz.

- Jestem w grupie czerwonej. Nie piję alkoholu od roku. Niestety, może nie piłem codziennie, ale jak już piłem, to krzywdziłem najbliższych, stawałem się agresywny. Po prostu nie potrafiłem pić. To bardzo ważne, żeby podjąć właściwą decyzję - leczenie lub abstynencję - jeśli ktoś coś takiego w sobie zauważa - stwierdził Marek Orłowski, właściciel jednego z koszalińskich barów.

Szczegóły kampanii "Kultura Picia" na stronie www.kulturapicia.eu Każdy, kto przystąpi do którejś z grup, będzie otrzymywał różnego rodzaju materiały w formie newslettera. Organizatorzy planują też wydarzenia związane z kampanią. W Koszalinie pojawiły się billboardy promujące akcję.

Wszystkie osoby, które włączą się w kampanię, będą objęte modlitwą w postaci regularnych Mszy św. sprawowanych w ich intencji.

Projekt uzyskał błogosławieństwo biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka.

ks. Wojciech Parfianowicz /Foto Gość Koszalin, 20 grudnia: konferencja prasowa: Leszek Tarasewicz, Marek Orłowski, ks. Rafał Jarosiewicz.