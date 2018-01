W tym roku 6 kardynałów skończy 80 lat

W tym roku sześciu członków Kolegium Kardynalskiego, w tym czterech Włochów, skończy 80 lat. Tym samym liczba purpuratów uprawnionych do wyboru papieża wyniesie 114. Rzecz znamienna, że wszyscy przyszli 80-latkowie osiągną ten wiek w pierwszej połowie dopiero co rozpoczętego roku.

Jako pierwszy skończy 80 lat już za niespełna miesiąc – 3 lutego – emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Migrantów i Podróżujących kard. Antonio Maria Vegliò. Pełnił różne urzędy kurialne, m.in. w latach 1985-2001 był nuncjuszem apostolskim w różnych krajach (ostatnim był Liban), a od 28 lutego 2009 do 1 stycznia 2017 przewodniczył Papieskiej Radzie ds. Migrantów i Podróżujących. Kardynałem mianował go 18 lutego 2012 Benedykt XVI.

W kilkanaście dni później – 20 lutego z grona elektorów ubędzie inny Włoch, kard. Paolo Romeo, także mający za sobą wieloletnią pracę w Kurii Rzymskiej, w tym w dyplomacji papieskiej (m.in. w latach 2001-06 był nuncjuszem apostolskim we Włoszech), a w latach 2006-15 był arcybiskupem metropolitą Palermo. Jego również włączył do Kolegium Kardynalskiego Benedykt XVI – 20 listopada 2010.

W dniu 6 marca dołączy do tego grona kolejny Włoch – kard. Francesco Coccopalmerio, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Wiele lat pracował w Kurii, a swój obecny urząd pełni od 15 lutego 2007. Kardynałem jest od 18 lutego 2012 z nominacji Benedykta XVI.

Pod koniec tegoż miesiąca – 29 marca skończy 80 lat pierwszy w tym gronie purpurat spoza Włoch, Portugalczyk Manuel Monteiro de Castro, także wieloletni kurialista, były nuncjusz apostolski (m.in. w Hiszpanii), obecnie emerytowany penitencjarz większy (w latach 2012-13), Podobnie jak Vegliò i Coccopalmerio kardynałem jest od 18 lutego 2012.

W 3 dni później – 1 kwietnia – wiek nieelektorski osiągnie metropolita Hanoi kard. Pierre (Phêrô) Nguyễn Văn Nhơn. Jest on jedynym wśród przyszłych 80-latków purpuratem spoza Europy i jedynym mianowanym przez Franciszka – 14 lutego 2015. Arcybiskupem stolicy Wietnamu jest od 13 maja 2010.

I wreszcie 6 czerwca skończy 80 lat kard. Angelo Amato – prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Stanowisko to piastuje od 9 lipca 2008, a członkiem Kolegium Kardynalskiego jest – podobnie jak P. Romeo – od 20 listopada 2010.

Tak więc na koniec pierwszego półrocza 2018 liczba kardynałów uprawnionych do udziału w konklawe (gdyby w tym czasie miało do niego dojść), o ile nic innego do tego czasu się nie wydarzy, wyniesie 114, w tym 19 Włochów (obecnie jest ich 23). Będzie więc o 6 niższa od górnego pułapu, ustalonego przez bł. Pawła VI w 1973 i wynoszącego 120. Oznacza to, że jeszcze w tym roku można się spodziewać nowego konsystorza, na którym Franciszek uzupełniłby tę liczbę. Nie jest to jednak pewne, gdyż papież jest całkowicie wolny w swych decyzjach i może powołać nowych kardynałów w innym czasie.

Warto jeszcze dodać, że w 2017 zmarło 16 kardynałów i jest to prawdopodobnie najwyższa liczba zgonów purpuratów w jednym roku w dziejach Kościoła. W 2000 zmarło 12 kardynałów a w latach 1967 i 1998 – po 11. Trzeba przy tym pamiętać, że do 1958 Kolegium Kardynalskie było mniej liczne i mogło liczyć najwyżej 70 członków, przy czym liczba ta i tak rzadko była osiągana.