Epidemia grypy u naszych sąsiadów

Liczba chorych rośnie w każdej kategorii wiekowej. Najwięcej zachorowań powoduje wirus grypy typu B.

W niektórych szpitalach wprowadzono zakaz odwiedzin chorych. Zamkniętych jest 300 szkół.

Rzeczniczka Urzędu Zdrowia Publicznego Zuzana Drobova zaapelowała do osób, które podejrzewają, że mogą być chore na grypę, o nieprzebywanie w dużych skupiskach ludzi - w szkołach lub w miejscu pracy. Lekarze zachęcają do zażywania witamin C i D w celu wzmocnienia odporności organizmu.