Watykan wyjaśnia sytuację w zbuntowanej diecezji Ahiara

Odpowiedzialna za Kościoły lokalne na terenach misyjnych Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów opublikowała dzisiaj oświadczenie w związku z sytuacją w nigeryjskiej diecezji Ahiara. Ojciec Święty przyjął rezygnację z rządów pasterskich mianowanego ponad 5 lat temu jej ordynariusza, bpa Petera Ebere Okpaleke, a jednocześnie podziękował mu za jego miłość do Kościoła. Jak wiadomo pochodził on z innego plemienia niż dominujące na tym obszarze. Jednocześnie jej administratorem apostolskim sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis mianował ordynariusza diecezji Umuahia, Luciusa Iwejuru Ugorji.