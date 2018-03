Dzień Kobiet jest okazją, by wesprzeć kobiety w kryzysie, ofiary przemocy, handlu ludźmi i współczesnych form niewolnictwa. - Rezygnujemy z czegoś, co nie jest nam tak bardzo potrzebne, na rzecz kobiet, które potrzebują tego bardziej - mówi Marysia Matusz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie, wolontariuszka Zupy w Kato.

Wśród tych kobiet są podopieczne Stowarzyszenia Po Moc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej: kobiety w kryzysie, ofiary przemocy, handlu ludźmi i współczesnych form niewolnictwa. Samotnie bądź z dziećmi przebywają one w ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym, który udziela im całodobowego schronienia i przygotowuje do radzenia sobie w różnych, także trudnych sytuacjach.

Z myślą o podopiecznych stowarzyszenia siostry Anny Bałchan rozpoczęła się zbiórka środków czystości i kosmetyków oraz produktów spożywczych o długim terminie przydatności, takich jak kasza, makaron, ryż, olej, konserwy, kawa czy herbata. Prowadzi ją Zupa w Kato, inicjatywa, w ramach której co tydzień w czwartek każdy może ugotować w Katowicach pyszną zupę i podzielić się nią z innymi, często z osobami ubogimi i w kryzysie bezdomności. Wystarczy pojawić się tego dnia o 16.30 w Klubie Wysoki Zamek i pomóc w gotowaniu albo dołączyć o 19.00 na placu Przyjaciół Miszkolca, by wspólnie z innymi porozmawiać przy gotowej już zupie. Jak powtarzają katowiccy wolontariusze za krakowską Zupą na Plantach: "Zupa to tylko pretekst do spotkania z drugim człowiekiem".

- Często odwołujemy się do doświadczeń s. Anny Bałchan, którymi dzieli się w rozmowach z naszymi wolontariuszami. Pełni podziwu dla jej misji i wdzięczni za jej otwartość i dzielenie się swoim doświadczeniem, postanowiliśmy wspomóc jej podopieczne. Zbiórka to najprostszy sposób zaangażowania, piękny gest solidarności z kobietami, a także realna możliwość finansowego odciążenia Stowarzyszenia Po Moc - uważa Małgorzata Wiatr, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie i wolontariuszka Zupy w Kato. - Dzień Kobiet to świetna okazja, by wesprzeć Stowarzyszenie - dodaje.

Produkty można przekazywać do 22 marca w czwartki w Klubie Wysoki Zamek (Katowice, Gliwicka 96a) podczas gotowania w ramach Zupy w Kato oraz w siedzibie Wspólnoty Dobrego Pasterza (Katowice, Opolska 9) w poniedziałki i wtorki od 10.00 do 18.00 oraz w czwartki od 12.00 do 16.30.