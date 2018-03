Eucharystia tematem programu duszpasterskiego 2019-2022

Praca w grupach i dyskusja nad szkicem nowego programu była jednym z tematów obrad. Wiadomo już, że głównym tematem będzie Eucharystia - kolejny, po chrzcie i bierzmowaniu, sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Kościół żyje bowiem dzięki Eucharystii - wskazuje abp Skworc.

„Chcemy mówić o Eucharystii i świętowaniu niedzieli, o czasie świętym i o tym jak powinniśmy jako chrześcijanie ten czas wykorzystywać – powiedział KAI przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. - Centralnym wydarzeniem zbawczym jest Ofiara Jezusa Chrystusa, którą ponawiamy i uobecniamy każdego dnia. Chcemy o niej mówić, pogłębiać tematykę Mszy św. a przede wszystkim prowadzić dzieci, młodzież i dorosłych do spotkania z Chrystusem w czasie Eucharystii - tłumaczy hierarcha.

Zdaniem metropolity katowickiego niezbędne jest dziś głębsze wtajemniczenie wiernych w życie eucharystyczne oraz pogłębienie świadomości znaczenia Eucharystii w życiu Kościoła i każdego pojedynczego chrześcijanina.

Każdy rok nowego programu poświęconego Mszy św. towarzyszyć będzie inne hasło, odmienny akcent według klucza przejętego z adhortacji Benedykta XVI „Sacramentum caritatis”: Eucharystia – tajemnica wyznawana, celebrowana i powołująca do świętowania i apostolatu.

Abp Skworc zwrócił uwagę, że nowy program duszpasterski realizowany będzie już w czasie częściowego a od 2020 całkowitego zakazu handlu w niedzielę, co dokonało się dzięki obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej związku zawodowego „Solidarność”.

„Patrzymy na wolną niedzielę jako na szczególną szanse duszpasterską, żeby społeczeństwo mogło godnie odpoczywać i odbudować swoje relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem” - wskazuje przewodniczący Komisji. Jak dodaje, Kościół powinien wykorzystać tę duszpasterską szansę, także poprzez szerokie dotarcie do związanych lub mniej związanych z Parafia w konkretną ofertą duszpasterską. Chodzi tu nie tylko o przypomnienie obowiązku uczestnictwa w Mszy św. i pogłębienie wiedzy o jej istocie, ale też o stworzenie jakiejś oferty pozaliturgicznej, to znaczy dotyczącej sposobu przeżywania całej niedzieli przez małżeństwa i rodziny.

Abp Skworc wyraził nadzieję, że w prace nad taką ofertą włączą się wspólnoty parafialne, ruchy, stowarzyszenia i fundacje.

„Chodzi o szeroką ofertę zawierającą propozycje także kulturalne, żeby ludzie przeżywali niedziele wspólnotowo i żeby w dzień święty oddawali cześć Bogu i wykorzystali także dla swojego osobistego duchowego rozwoju” - tłumaczy metropolita katowicki.

Podczas spotkania w Porszewicach omawiano też m.in. zagrożenia, jakie mogą wynikać z niewłaściwej formacji chrześcijan. Wykład zatytułowany „Kiedy wspólnota staje się sektą” wygłosił do uczestników konferencji o. Paweł Adamik, dyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.

Abp Skworc powiedział, że w ostatnim czasie można zaobserwować mnożenie się liczny różnych wspólnot. Niezbędne wydaje się więc rozeznanie tak, by móc stwierdzić, która wspólnota jest eklezjalna a więc pozostaje w łączności z Kościołem i swoim biskupem.

„Kościół ma swoje kryteria opublikowane przez Stolicę Apostolską. Chodzi o to, by te kryteria przypomnieć i odnosząc do konkretnych przypadków określić, które wspólnoty są autentycznymi wspólnotami kościelnymi – tłumaczy hierarcha dodając, że „chodzi o uniknięcie pewnego zamętu, który daje się dziś zauważyć”.

Abp Skworc zastrzega, że chodzi o to, by dokonując procesu rozeznania trzeba jednocześnie zauważać dynamikę działania Ducha Świętego, Jego darów i charyzmatów. „A one są dane dla wspólnoty Kościoła, zaś jego pasterze powinni czuwać nad właściwym rozeznaniem” – dodaje metropolita katowicki.

Celem Komisji Duszpasterstwa KEP jest inspirowanie działalności na rzecz rozeznania, rozwijania i doskonalenia powołania chrześcijańskiego. Komisja przygotowuje ramowe plany duszpasterskie, koordynuje też prace duszpasterstw specjalistycznych.

Przewodniczącym Komisji jest obecnie abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Ponadto w skład tego gremium wchodzi ośmiu biskupów, w tym abp Henryk Hoser, bp Edward Dajczak i bp Wiesław Śmigiel. Ponadto Komisja posiada kilkunastu konsultorów, w tym kilku świeckich.

Przy Komisji działa Zespół ds. Nowej Ewangelizacji.