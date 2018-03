Przebaczenie to nie teoria

Juan Manuel Cotelo, twórca dokumentu „Ziemia Maryi”, która również w Polsce cieszyła się powodzeniem, realizuje nowy dokument. Reżyser zapowiada, że „Największy dar” będzie opowieścią o mocy przebaczenia. Historie pokazane w filmie wydają się wręcz nieprawdopodobne, a jednak są prawdziwe. Poznamy historię ludzi, którzy doznali ogromu krzywd, a jednak zdobyli się na gest szczerego przebaczenia. To, co wydarzyło się potem, jest prawdziwym cudem. Twórcy udowadniają, że przebaczenie to nie tylko piękna teoria, ale jedyny i możliwy sposób na odzyskanie pokoju. – Po tym, co zobaczyłem przy kręceniu zdjęć do filmu, jestem przekonany, że nie ma sytuacji, w której nie da się wybaczyć. Autentyczne historie, które po ludzku są nie do przejścia, na końcu dają upragniony pokój i wolność od żalu – mówił reżyser.

Film zostanie zrealizowany w konwencji fabularyzowanego dokumentu. W warstwie dokumentalnej bohaterowie opowiedzą widzowi szokujące historie o doświadczeniu bezsilności, braku nadziei, złości i gniewie, jakie wiążą się z doznawaniem lub zadawaniem krzywd, oraz o nadziei i wolności, które przychodzą jak największy dar, gdy tylko uda się przebaczyć. Sceny fabularne pomogą zrozumieć widzowi fenomen tego daru i odpowiedzą na pytania o źródła miłosierdzia i przebaczenia.

W filmie wśród wielu innych osób wystąpi Irene Villa, dziennikarka i narciarka paraolimpijska z Hiszpanii. – Wybaczam osobom, które chciały zabić mnie i moją matkę, kiedy ja miałam 12 lat. W tamtym ataku straciłam nogi i trzy palce. Rozumiem tych, którzy nie wybaczają. Ale jeśli się nie wybaczy, to niemożliwe jest bycie szczęśliwym. Każdego dnia zbieram owoce przebaczenia – mówi dziennikarka.

Shane O’Doherty, były przywódca IRA, spędził w więzieniu 15 lat. – Przez całe lata wydawało mi się, że przemoc rozwiąże problem mojego kraju, jednak nic ona nie dała. Skrzywdziłem tyle osób… Proszę je o wybaczenie. Oprócz Kościoła nikt nie wierzył, że będę w stanie się zmienić – wspomina w filmie.

„Największy dar”, którego współproducentem jest polski Rafael Film, powstaje dzięki wsparciu tysięcy darczyńców zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce. Światowa premiera przewidziana jest na jesień tego roku. Więcej informacji o filmie można znaleźć na stronie www.najwiekszydar.pl.