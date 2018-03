Jak głosić Ewangelię w zsekularyzowanym świecie?

Przedstawiciele Kościołów: katolickiego, prawosławnych, protestanckich, anglikańskich i starokatolickich naszego kontynentu omówili „zarówno wyzwania, jak i liczne okazje do głoszenia Dobrej Nowiny we wszystkich obszarach ludzkiego życia i we wszystkich zakątkach Europy”. W obradach uczestniczył m.in. wiceprzewodniczący CCEE abp Stanisław Gądecki.

Stwierdzając, że „ludy Europy czują się dzisiaj wyobcowane”, uczestnicy spotkania podkreślili, że w tej sytuacji trzeba zredefiniować, „jakie są pragnienia i dążenia ludów”. Zauważyli „głuchotę” na argumenty oparte na rozumie, co sprawia, że „poszukiwanie prawdy jest bardzo utrudnione w debacie publicznej”. - W takich okolicznościach jak możemy ponowić i ożywić wezwanie Ewangelii Jezusa Chrystusa? - zastanawiali się przedstawiciele Kościołów.

W komunikacie ze swych obrad napisali, że „głoszenie miłosierdzia Bożego jest dla wielu mężczyzn i kobiet mocnym zaproszeniem do ponownego zastanowienia się nad swoim życiem i do rozpoznania w sobie pragnienia miłosierdzia, współczucia, przebaczenia, uzdrowienia i nowego początku”. - Ta postawa jest otwarciem drzwi. Ukazuje niektóre najgłębsze potrzeby współczesnego człowieka - zaznaczyli członkowie Wspólnego Komitetu CCEE-KEK, dodając że „możemy głosić Pana tylko za sprawą naszej słabości, nigdy za sprawą naszej ludzkiej siły”.

Omówili oni także recepcję Karty Ekumenicznej, podpisanej w 2001 r. przez obie organizacje. Zastanawiali się jak wprowadzić w życie zapisy tego dokumentu i jak je wzmacniać przy udziale Kościołów, krajowych rad Kościołów i konferencji biskupich Europy.