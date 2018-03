Polka będzie bronić klauzuli sumienia przed Sądem Najwyższym Norwegii

Proces w Oslo rozpocznie się prawdopodobnie tuż przed bądź tuż po wakacjach.

Polka została wyrzucona z pracy w 2015 r. Jej pracodawca - gmina Sauherad w regionie Telemark na południu kraju - powołał się na wprowadzone wówczas prawo, całkowicie odbierające lekarzom rodzinnym możliwość odwołania się do klauzuli sumienia. Polka stwierdziła, że naruszono jej wolność sumienia, gwarantowaną przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Złożyła w sądzie pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie. Pracodawca wygrał proces w pierwszej, ale przegrał w drugiej instancji. Postanowił złożyć odwołanie do Sądu Najwyższego. Skargę odnoszącą się do drugorzędnych postanowień sądu II instancji złożyła także dr Jachimowicz.

Polska lekarka już wcześniej liczyła się z tym, że jej sprawa może trafić do Sądu Najwyższego. A także z tym, że w razie niepowodzenia konieczne może się okazać zwrócenie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Za obronę klauzuli sumienia dr Jachimowicz otrzyma 20 kwietnia nagrodę Chrześcijańskiej Koalicji Norwegii - organizacji pro life i pro family. Podobną nagrodę odbierze także mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes instytutu Ordo Iuris. Instytut zostanie nagrodzony za obronę prawa do życia i ludzkiej godności oraz praw rodziny.

