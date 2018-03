Arena Młodych w Łodzi. 7 tys. młodych i abp Ryś

- Czy pójdziesz ze mną na całość? O to pyta Cię dziś Jezus. Popatrz mu w oczy i odpowiedź. Większość z nas nie potrafi iść na całość. Co jest w Twoim życiu tym garbem, który Cię zatrzymuje? Co nie pozwala Ci iść za Jezusem? Coś mnie trzyma z tyłu, coś ciągnie. Mam nadzieję, że na to słowo wszyscy damy Jezusowi odpowiedź. Dziś Jezus mówi: „popatrz jak w spotkaniu z Tobą idę na całego. Chciałbyś się uwolnić z tego co Cię trzyma?”. Wierzę że odpowiecie Jezusowi „tak!” – mówił metropolita łódzki.

Uczestnicy spotkania wysłuchali sondy ulicznej, w której zapytano przechodniów „o co zapytałbyś Jezusa?”. Następnie młodzi mieli możliwość esemesowego głosowania na wskazaną przez siebie odpowiedź. Świadectwem swojego spotkania z Bogiem podzielili się z uczestnikami spotkania Michał, Sebastian i Piotrek – znani youtuberzy, którzy tworzą kanał „Jeleniejaja”.

W drugiej części Areny Młodych odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której każdy gimnazjalista mógł podejść do ogromnego krzyża leżącego na środku hali i przybić do niego karteczkę, na której wcześniej wypisał swoje grzechy. Jednocześnie ponad 150 kapłanów służyło młodym sakramentem pokuty lub rozmową, zaś kilkudziesięciu członków wspólnoty Mocni w Duchu posługiwali modlitwą wstawienniczą. Spotkanie zakończyło radosne muzyczne uwielbienie.