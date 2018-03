Jeżeli życiem prywatnym kapłana nie jest Bóg....

Siostra Małgorzata Borkowska, benedyktynka z przeszło półwiecznym stażem zakonnym, wystosowała „apel do duchownych panów”. Tak właśnie brzmi podtytuł książki „Oślica Balaama”. W istocie pozycja ta stanowi protest wobec sposobu, w jaki wielu duchownych traktuje zakonnice – czyli z wyższością, protekcjonalnie, nieraz wręcz z pogardą. Te zaś „słuchają kazań tak biernie, jak nieme bydlątka”. Do tego sformułowania nawiązuje tytułowa oślica Balaama. 79-letnia zakonnica przytacza liczne przykłady arogancji, ignorancji i niekompetencji „duchownych panów”. Robi to z kąśliwym humorem i ironią, wytykając takim księżom przy okazji wypaczenia liturgiczne i nędzne kaznodziejstwo.

S. Małgorzata Anna Borkowska OSB jest z wykształcenia filozofem, polonistką i teologiem. Napisała wiele książek historycznych, jest także znana jako autorka przekładów pism monastycznych z języka greckiego i łacińskiego. Mieszka w klasztorze w Żarnowcu.

