Kamil król skoków

Drugie miejsce w niedzielnym konkursie w Planicy zajął Austriak Stefan Kraft, a trzecie Norweg Daniel Andre Tande. Stefan Hula był 13., Maciej Kot 19., 21. Dawid Kubacki 21. i 27. Piotr Żyła.

Kamil Stoch w Planicy w ten weekend wygrał swoje 30 i 31 konkursy Pucharu Świata w karierze. W tym sezonie nie miał sobie równych. Wygrał nie tylko z ogromną przewagą klasyfikacje generalną Pucharu Świata w skokach narciarskich, ale również złoty medal igrzysk olimpijskich na dużej skoczni, brązowy w drużynówce, Turniej Czterech Skoczni (jako drugi skoczek w historii, który był najlepszy we wszystkich czterech konkursach), turniej Willingen 5, turniej Raw Air i Planica 7. Stoch został też wicemistrzem świata w lotach narciarskich (wygrał Norweg Daniel Andre Tande) i drugim skoczkiem - ex aequo z Robertem Johanssonem - w Pucharze Świata w Lotach Narciarskich (do zwycięzcy Stjernena stracił tylko 7 punktów). W sezonie 2017/2018 Stoch wygrał aż 9 konkursów zaliczanych do cyklu Pucharu Świata.

PAP/EPA/ANTONIO BAT