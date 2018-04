"Nie lękajcie się!" - 13. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Hasłem tegorocznych obchodów 13. rocznicy śmierci Jana Pawła II są słowa wypowiedziane podczas mszy świętej inaugurującej pontyfikat - to wtedy Jan Paweł II kilkakrotnie wezwał słuchaczy do tego, aby "nie lękali się" - poinformował w rozmowie z PAP dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II Michał Senk.

Rocznica śmierci Jana Pawła II przypada w tym roku w poniedziałek wielkanocny. "Nie stanowimy żadnej konkurencji dla poniedziałku wielkanocnego, ale chcemy, aby w tym duchu świąt wielkanocnych, dających nadzieję na życie wieczne, byśmy pamiętali, że dla chrześcijan nie ma żadnej sytuacji bez wyjścia, nie ma sytuacji, która nas przerasta, bo Chrystus zmartwychwstał. To jest ta prawda, którą wyciągamy z nauczania Kościoła" - powiedział w rozmowie z PAP Senk.

Stąd też - jak podkreślił dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II - 13. rocznicę śmierci Jana Pawła II "chcemy pokazać w takim duchu nadziei, która wiąże się ze świętami wielkanocnymi, ale jednocześnie nadziei, która bierze się stąd, że Jan Paweł II, rozpoczynając swój pontyfikat w 1978 roku od razu mówi: "Nie lękajcie się!". "I to jest sens, dlaczego 13. rocznica śmierci Jana Pawła II, pamiętając o poniedziałku wielkanocnym przyjęła hasło +Nie lękajcie się!+" - dodał.

Zdaniem Senka, jest jeszcze jedna ważna data, która będzie w październiku tego roku obchodzona, to jest 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo dużo mówimy o ojcach niepodległości, o Wojciechu Korfantym, Romanie Dmowskim, Józefie Piłsudskim. I to są te osoby, którym zawdzięczamy niepodległość. Jan Paweł II praktycznie równolatek niepodległości, ponieważ urodził się w maju 1920 roku, czyli wolna Polska miała raptem półtora roku. I papież jest owocem wolnej Polski" - przypomniał dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Dodał, że tak naprawdę "dopiero Jan Paweł II uczy nas wolności i można by go dołączyć do ojców wolności, który pokazuje ją nam w haśle +Nie lękajcie się+" - zaznaczył Senk.

Podkreślił jednocześnie, że "chyba nikt się nie spodziewał, że ta wolność przyjdzie już w 1979 roku po przyjeździe Jana Pawła II do Polski, uruchamiając karnawał +Solidarności+, i że w ten sposób uda się Polskę tak szybko odmienić".

Jan Paweł II - jak powiedział dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II - uczy nas "mądrego korzystania z wolności, pamiętając, że jest wolność osobista, ale należy zarazem pamiętać o wolności wspólnoty, biorąc sobie do serca słowa Papieża, że +wolność jest ciągle przed nami+, dodając: "Sądzę, że egzaminu z tej wolności jeszcze nie zdaliśmy".

Cetrum Myśli Jana Pawła II jest organizatorem obchodów 13. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II w Warszawie. 2 kwietnia i od godz. 21.00 będzie obecne na pl. Piłsudskiego, aby towarzyszyć warszawiakom w tradycyjnym w tym dniu wieczornym czuwaniu modlitewnym. Wezmą w nim udział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, proboszcz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela ks. Bogdan Bartołd. Zgromadzonym na placu towarzyszyć będzie Chór Centrum Myśli Jana Pawła II.

"Spotkamy się tego dnia, aby przywołać atmosferę sprzed 13 lat. Wtedy byliśmy razem w poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności za jej budowanie. Dziś wspólnie odwołujemy się do tamtych przeżyć. Chcemy też na nowo zrozumieć zobowiązania, które wówczas podjęliśmy" - powiedział dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Poinformował jednocześnie, że po zmierzchu na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa usytuowanym przy placu Piłsudskiego, zostanie wyświetlona specjalna animacja z wizerunkiem papieża Jana Pawła II. Zgromadzeni usłyszą także jego głos dzięki przygotowanym fragmentom z papieskich przemówień.

"Dla Jana Pawła II wolność wspólnoty jest połączona z wolnością osoby. Jednym z największych zniewoleń człowieka może być lęk, który zamyka go w jego egoizmie i nie pozwala wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem. A to właśnie takie spotkanie jest jednym z fundamentów budowania solidarności" - tłumaczą organizatorzy czuwania.

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w sobotę - w dzień maryjny o godz. 21.37 w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, mając prawie 85 lat, 59 i pół roku kapłaństwa oraz 27 i pół roku pontyfikatu. Jan Paweł II przeszedł w nocy 30 marca ciężki zawał, ale po reanimacji odmówił przewiezienia do kliniki Gemelli i zmarł w swoim łóżku na Watykanie. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni i był trzecim co do długości w historii papiestwa - po św. Piotrze i Piusie IX. Na datę liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II wybrano 22 października - rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu.