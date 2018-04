Rzecznik Praw Dziecka pisze do ministerstwa w sprawie programu "Za życiem"

Niektórzy rodzice, którzy adoptowali dziecko z niepełnosprawnościami, mają trudności z uzyskaniem świadczenia z programu "Za życiem" w wysokości 4 tys. zł - zauważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

RPD zaznaczył w piśmie do szefowej MRPiPS, że zwrócili się do niego rodzicie, którzy przysposobili ciężko chore dziecko i mają trudności z otrzymaniem 4 tys. zł świadczenia z programu "Za życiem". Wskazał, że według przepisów świadczenie to przysługuje, gdy wniosek o jego wypłatę zostanie złożony w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Dlatego rodzice, którzy np. adoptowali roczne dziecko, mają trudności z otrzymaniem świadczenia.

Rzecznik zwrócił uwagę, że ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" nie zawiera rozwiązania analogicznego jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego). "Powyższy przepis stanowi, że wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia" - podkreślił.

RPD zwrócił się do szefowej ministerstwa rodziny i pracy "o podjęcie działań legislacyjnych, likwidujących nierówność w dostępie do świadczenia dla rodziców adopcyjnych". "Rodzice, którym rodzi się dziecko, i rodzice przysposabiający dziecko, odpowiednio z chwilą narodzin dziecka i przysposobienia dziecka znajdują się w takiej samej sytuacji. W związku z tym powinni być jednakowo traktowani w dostępie do świadczenia, jakim jest jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł" - argumentował w piśmie Michalak.

Podkreślił, że jednorazowa zapomoga ma na celu pomoc rodzicom w udźwignięciu ciężaru zwiększonych wydatków, jakie pojawiają w pierwszym okresie po narodzinach dziecka. "Taki sam problem dotyka rodziców decydujących się na przysposobienie dziecka, którego rodzice biologiczni nie podjęli się trudu jego wychowania. Podkreślenia wymaga, że czas trwania procedury adopcyjnej jest uzależniony od sytuacji prawnej dziecka, która nierzadko bywa bardzo skomplikowana. W konsekwencji postępowanie to może trwać dłużej niż rok" - wskazał RPD.

1 stycznia 2017 r. wszedł w życie Program "Za życiem", przeznaczony dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodziców. Celem jest m.in. udzielenie szczególnej pomocy kobietom w ciąży powikłanej oraz w razie niepowodzeń położniczych, a także dzieciom, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Jednym z elementów programu jest zapewnienie matce, ojcu lub opiekunowi, który wystąpił z wnioskiem o przysposobienie dziecka, świadczenia w wysokości 4000 zł.