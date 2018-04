Feministki chcą urządzić kobietom piekło na nowo

W zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych udało się zamknąć witrynę Backpage, która zajmowała się nie tylko seks-usługami, ale handlem ludźmi i wykorzystywaniem nieletnich.

Backpage była niejawną witryną reklamową uruchomioną w 2004 roku. Oferowała ogłoszenia dla szerokiej gamy produktów i usług.

Strona oferowała również usługi dla dorosłych. Wywołało to olbrzymie kontrowersje. Backpage zarzucono, że świadomie dopuszczała i zachęcała użytkowników do publikowania reklam związanych z prostytucją i handlem ludźmi, w szczególności z udziałem nieletnich. Co więcej podejmowała kroki, które służyły celowemu zaciemnianiu działań.

CNN podaje, że Backpage zarobiła ponad 500 mln dolarów na seks-usługach.

Natomiast BBC informuje o dokumentach z których wynika, że co najmniej 17 ofiar zostało sprzedanych przez tę stronę, najmłodsza miała 14 lat. Donosi również, że niektóre kobiety zostały zamordowane.

Po serii spraw sądowych i aresztowaniu dyrektora generalnego spółki i innych urzędników, Backpage usunęła podsekcję dot. usług dla dorosłych w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku.

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Backpage została przejęta przez amerykański Departament Sprawiedliwości.

Jak reagują na to panie z Women’s March?

. The shutting down of #Backpage is an absolute crisis for sex workers who rely on the site to safely get in touch with clients. Sex workers rights are women’s rights. Follow @SafeSpacesDC @melissagira @swopusa @KateDAdamo @supporthosechi @anaorsomething for more info. https://t.co/S3Orx3aM8Z