W niedzielę II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

Jak poinformowali organizatorzy wydarzenia, uroczysta celebracja Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego odbędzie się pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego - z udziałem najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej w katedrze na Wawelu. Będzie ona transmitowana na żywo w TVP 1 w niedzielę o godz. 10.

Niedziela Biblijna rozpocznie X Tydzień Biblijny (15-22 kwietnia). "Będzie mu towarzyszyło hasło związane z rokiem duszpasterskim: +Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym+. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I - jak pisze św. Łukasz: +wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże+" - czytamy w komunikacie przekazanym PAP przez organizatorów wydarzenia.

Poinformowali jednocześnie, że do wszystkich parafii w Polsce został przesłany "Przegląd biblijny", zawierający materiały na tydzień biblijny (rozważania, homilie, katechezy biblijne, materiały do spotkań w grupach, Drogę Światła, itd), a także plakaty, materiały do lektury Listu do Rzymian, sigla biblijne do rozdania na zakończenie mszy św. oraz książka "Polska miłością wskrzeszona", zawierająca rozważania oraz antologię tekstów biblijnych i poetyckich.

We wrześniu 2003 roku ks. prof. Henryk Witczyk na zlecenie ks. abp. Mariana Gołębiewskiego, przewodniczącego Sekcji Biblijnej w Komisji Nauki Wiary, podjął prace mające za cel opracowanie statutu i powołanie do istnienia Dzieła Biblijnego. 17 i 18 czerwca 2005 na 332. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski został zatwierdzony statut Dzieła Biblijnego, a we wrześniu 2005 w Łowiczu odbyło się zebranie założycielskie, na którym wybrano przewodniczącego oraz pozostałych członków zarządu. KEP obradująca we Wrocławiu w dniu 25 września 2005 erygowała Stowarzyszenie na okres trzech lat, a 27 listopada 2008 na Jasnej Górze biskupi zatwierdzili statut na czas nieokreślony.

Celem działania Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, a także w indywidualnej formacji wiernych. Stowarzyszenie realizuje je m.in. poprzez: organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów, zebrań, warsztatów, kursów, dni skupienia i rekolekcji, a także wystaw, konkursów i olimpiad biblijnych; współpracę z katolickimi ośrodkami apostolstwa biblijnego, a także z osobami i instytucjami popularyzującymi wiedzę biblijną w mediach i na polu działalności wydawniczej; współpracę ze szkołami oraz wyższymi uczelniami katolickimi oraz naukowymi stowarzyszeniami o inspiracji chrześcijańskiej; działalność wydawniczą i szkoleniową w zakresie języków biblijnych i innych nauk biblijnych; prowadzenie strony internetowej; opracowywanie komentarzy do Pisma Świętego na potrzeby duszpasterskie, głównie w zakresie katechizacji.

Dzieło Biblijne organizuje co roku Tydzień Biblijny.