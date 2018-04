Berlin: W sprawie Komunii dla protestantów spotkanie biskupów z papieżem

Rzecznik Niemieckiej Konferencji Biskupów zaprzeczył jakoby Stolica Apostolska odrzuciła dokument tamtejszego episkopatu dotyczący tzw. „gościnności eucharystycznej” (możliwości przyjmowania komunii św.) dla niekatolickich małżonków par złożonych z osób należących do dwóch różnych wyznań chrześcijańskich - katolickich i protestanckich. Na ten temat odbędzie się niebawem, zgodnie z życzeniem Ojca Świętego spotkanie w Watykanie – podaje portal dziennika „La Stampa” – vaticaninsider.

W oświadczeniu wydanym dziś wczesnym popołudniem, rzecznik niemieckiego episkopatu, Matthias Kopp, zaznaczył, że przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów kard. Reinhard Marx był poinformowany o liście 7 biskupów do Kongregacji Nauki Wiary oraz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, którego sygnatariuszem był m. in. arcybiskup Kolonii, kard. Rainer Woelki. Biskupi ci zaprotestowali przeciwko możliwości udzielania komunii św. współmałżonkom nie będącym katolikami.

W swym oświadczeniu rzecznik zaznaczył także, że „członkowie Konferencji Episkopatu Niemiec mieli do Wielkanocy czas na zaproponowanie poprawek rezolucji przyjętej na sesji plenarnej wiosną w Ingolstadt odnośnie do wyżej wymienionego dokumentu. Otrzymane uwagi zostały uwzględnione w dokumencie, którego ostateczna wersja - jako decyzję zgromadzenia plenarnego – została zredagowana przez przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Nauki Wiary, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz i przewodniczącego Niemieckiej Konferencji Biskupów. Ponad dwie trzecie członków Niemieckiej Konferencji Biskupów zatwierdziło dokument jako pomoc duszpasterską” – stwierdził Matthias Kopp. Dokument ten nie został dotąd wysłany przez kard. Marxa do Watykanu.

Rzecznik podkreślił, iż przewodniczący niemieckiego episkopatu zgodził się z propozycją Ojca Świętego, aby przeprowadzić rozmowy w Rzymie na ten temat. Dodał wreszcie, iż wiadomości według których dokument został odrzucony w Watykanie przez Ojca Świętego lub przez dykasterie, są fałszywe".

Zgodnie z projektem wytycznych zatwierdzonych przez Niemiecką Konferencję Biskupów. większością 2/3 głosów, podczas zgromadzenia plenarnego 19-22 lutego w Ingolstadt, małżonkowie protestanccy mogliby przyjmować Komunię św. po „poważnym zbadaniu sumienia”, a także musieli by „potwierdzić wiarę Kościoła katolickiego” co do Eucharystii, pragnąc zakończyć „poważne cierpienie duchowe” oraz „zaspokoić głód Eucharystii”.

Pomimo zapewnień ze strony przewodniczącego konferencji, kardynała Reinharda Marxa, że nie jest to jakąkolwiek próbą zmiany doktryny Kościoła, wniosek głęboko podzielił biskupów niemieckich.

Kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, potępił ten ruch jako „sztuczkę retoryczną” i stwierdził, że warunki wymienione w projekcie dokumentu nie mogą zostać spełnione, jeśli chcemy pozostawać wiernymi nauczaniu Kościoła.

Na początku kwietnia b.r . pojawiała się informacja, że siedmiu biskupów, w tym kard. Rainer Woelki z Kolonii poprosiło o interwencję aktualnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, abp. Luisa Ladarii Ferera SJ. W trzystronicowym liście opublikowanym na łamach Kölner Stadt-Anzeiger stwierdzili, że Niemiecka Konferencja Episkopatu może przekroczyć swoje kompetencje i poprosili Watykan o pomoc. List był adresowany również do kard. Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Oprócz kardynała Woelkiego list podpisali abp Ludwig Schick z Bambergu oraz biskupi Konrad Zdarsa (Augsburg), Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Wolfgang Ipolt (Görlitz), Rudolf Voderholzer (Ratyzbona) i Stefan Oster (Passawa). W lutym b.r. większość biskupów niemieckich wyraziła zgodę na umożliwienie luterańskiemu członkowi pary mieszanej komunii. Natychmiast podjęto w tej kwestii konsultacje z Watykanem.