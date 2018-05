Papież zachęcił Polaków do troski o środowisko naturalne

Oto słowa papieża skierowane do Polaków:

Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam leśników i Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Polsce. Przywieźli oni sto sadzonek dębów, które - z okazji stulecia niepodległości Polski – zostaną posadzone jako znak zaangażowania na rzecz ochrony środowiska. Drodzy bracia i siostry, jak napisałem w Laudato sì, “Bardzo szlachetne jest podjęcie obowiązku troski o środowisko poprzez małe codzienne działania. Wspaniałe jest i to, że edukacja potrafi je zmotywować i ukształtować pewien styl życia. Wychowanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne może zachęcać do różnych zachowań, które mają bezpośredni i znaczący wpływ na troskę o środowisko (…). Wszystko to jest częścią szczodrej i godnej kreatywności ukazującej to, co najlepsze w człowieku” (n 211). Z serca wszystkim błogosławię.

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Po katechezach na temat chrztu, Ojciec Święty zatrzymuje się nad sakramentem bierzmowania. Dni po uroczystości Pięćdziesiątnicy zachęcają nas do refleksji nad świadectwem, jakie Duch Święty wzbudza w ochrzczonych, wprawiając ich życie w ruch, otwierając je na dobro innych. Jezus powierzył swoim uczniom wspaniałą misję: „Wy jesteście solą dla ziemi, wy jesteście światłem świata” (por. Mt 5,13-16). Tylko Duch Chrystusa może nas naprawdę uczynić solą, która nadaje smak i zachowuje od zepsucia oraz światłem rozjaśniającym świat! I to jest dar, który otrzymujemy w Sakramencie Bierzmowania. Nazywa się on „bierzmowaniem” (confirmatio), ponieważ utwierdza chrzest i umacnia jego łaskę. Odrodzenie się do życia Bożego w chrzcie św. jest pierwszym krokiem. Potem trzeba postępować jako dzieci Boże, to znaczy upodobnić się do Chrystusa działającego w Kościele świętym i zaangażować się w Jego misję w świecie. Umożliwia to działanie Ducha Świętego w nas. Jeśli w chrzcie Duch Święty zanurza nas w Chrystusa, to w bierzmowaniu Chrystus napełnia nas swoim Duchem, konsekrując nas na swoich świadków, uczestników tego samego źródła życia i misji, zgodnie z planem Ojca Niebieskiego. Świadectwo złożone przez bierzmowanych ukazuje przyjęcie Ducha Świętego i uległość wobec Jego twórczego natchnienia. Świadectwo chrześcijańskie polega na czynieniu wyłącznie tego i tego wszystkiego, czego wymaga od nas Duch Chrystusa, udzielając nam sił, aby to wypełnić.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli m. in. Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Moszczenicy (Archidiecezja Łódzka); Przedstawiciele Akcji Katolickiej z Gdyni; Młodzież szkolna i nauczyciele z Katolickiej Szkoły im. św. Jana Pawła II w Skawinie; Grupa nauczycieli i uczniów z Liceum Kinematograficzno-Komputerowego z Warszawy; Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie; Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie; Uczniowie i nauczyciele z Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim; Grupa Polaków z Litwy, z Wilna.