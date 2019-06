Papież Franciszek przyjmie prezydenta Putina  

Papież Franciszek przyjmie 4 lipca na audiencji prezydenta Rosji Władimira Putina - poinformował w czwartek rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti. Do kolejnego już spotkania dojdzie w trakcie zapowiadanej wcześniej wizyty Putina we Włoszech.

W oświadczeniu przekazanym dziennikarzom akredytowanym przy biurze prasowym Stolicy Apostolskiej Gisotti poinformował, odpowiadając na ich pytania: "Mogę potwierdzić, że Ojciec Święty przyjmie na audiencji w Watykanie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina 4 lipca".

To będzie trzecia wizyta Putina u papieża Franciszka.

Po raz pierwszy rosyjski prezydent odwiedził go w listopadzie 2013 roku, a więc osiem miesięcy po konklawe. Do kolejnego spotkania papieża z Putinem w Watykanie doszło w czerwcu 2015 roku. Wtedy rozmowy były poświęcone głównie konfliktowi na Ukrainie oraz wydarzeniom na Bliskim Wschodzie i sytuacji mieszkających tam chrześcijan.

W kwestii ukraińskiej Franciszek mówił rosyjskiemu przywódcy, jak informowano po audiencji, że "trzeba szczerego i wielkiego wysiłku, aby osiągnąć pokój".

Watykański rzecznik mówił też wówczas, że zarówno papież, jak i Putin zgodzili się, że najważniejszą kwestią pozostaje przestrzeganie porozumień podpisanych w Mińsku. Franciszek apelował ponadto o udzielenie pomocy humanitarnej mieszkańcom Ukrainy.

W maju w Watykanie poinformowano, że Franciszek postanowił zaprosić do Rzymu na 5-6 lipca "arcybiskupa większego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, członków Synodu stałego i metropolitów". N uncjusz apostolski na Ukrainie abp Claudio Gugerotti zapowiedział, że będzie to bardzo ważne wydarzenie, w czasie którego papież prawdopodobnie przygotuje „wielką niespodziankę dla grekokatolików”.

"Tym spotkaniem Ojciec Święty pragnie dać znak swojej bliskości z Ukraińskim Kościołem Greckokatolickim, który pełni posługę duszpasterską zarówno w ojczyźnie, jak i w różnych miejscach na świecie" - podkreślono w komunikacie.

W nocie mowa jest też o tym, że narada będzie "kolejną okazją, by pogłębić analizę życia i potrzeb Ukrainy i określić sposoby, jak Kościół katolicki, a szczególnie Kościół greckokatolicki, może jeszcze bardziej skutecznie poświęcić się głoszeniu Ewangelii, przyczynić się do wsparcia tych, którzy cierpią i do wspierania pokoju, porozumienia, na ile to możliwe, z Kościołem katolickim obrządku łacińskiego i z innymi Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi”.