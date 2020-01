W Święto Męczenników Młodzianków bp Jan Szkodoń mówił, że darem jest każdy człowiek od chwili poczęcia. - Eucharystia jest uwielbieniem za każde życie, także dziękczynieniem za życie tych dzieci, które zostały zamordowane. Tych dzieci, które Kościół zaliczył do męczenników - podkreślał.

Kaznodzieja wspomniał o osobach, które poświęcają swoje życie w obronie dziecka, wymieniając wśród nich Antoniego Ziębę. - Czynią to modlitwą, publikacjami, pokutą, która jest dziękczynieniem i prośbą o nawrócenie tych, którzy na różny sposób niszczą życie. Wspomnijmy wielkie dzieło Duchowej Adopcji, Okna Życia, tych, którzy w sposób indywidualny próbują być oparciem dla matek, które nie mają oparcia wśród bliskich i w swoim sumieniu - wymieniał bp Szkodoń. - Nasze dziękczynienie przeradzające się w przeproszenie, pokutę, jest wypełnianiem wielkiego zadania, jakie spoczywa na każdym człowieku, dlatego że jest człowiekiem i na każdym chrześcijanie, dlatego że jest uczniem Chrystusa - dodał.

Jak mówił kaznodzieja, przerażające jest to, co niektóre środki przekazu mówią o rzekomej wolności kobiety i prawie do decydowania o swoim ciele. - A dziecko nie jest cząstką ciała kobiety, jest osobą - przypomniał.

- Jesteśmy powołani, aby bronić życia. Broniąc życia, wielbimy Boga, uznajemy, że jest Panem życia. To nie człowiek jest panem życia, swojego czy cudzego. Bóg jest Panem – mówił.

Hierarcha zauważył, że ci, którzy występują przeciwko życiu, nierzadko dysponują "ogromnymi środkami". – Tak, to prawda. Ale z nami jest Bóg. My jesteśmy po stronie Boga, który jest początkiem i kresem. I po to tu jesteśmy, żebyśmy nie upadali na duchu, żebyśmy się nie zniechęcali. Abyśmy się łączyli w naszej służbie dla Boga, dla królestwa Chrystusowego, dla obrony życia - nauczał.

Krakowski biskup pomocniczy podkreślał, że "jedno dziecko obronione, uratowane jest chwałą Boga, umocnieniem królestwa Bożego na ziemi".