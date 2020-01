Ceny ropy gwałtownie wzrosły we wtorek, po tym jak Biały Dom potwierdził, że Iran wystrzelił kilkanaście pocisków skierowanych na co najmniej 2 amerykańskie bazy wojskowe w Iraku - podał CNN. Cena za baryłkę ropy wzrosła o ponad 4 proc. do 65,48 dolarów USA.