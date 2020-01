Dawid Ogrodnik jako ks. Jan Kaczkowski  

Ks. Jan Kaczkowski zmarł 28 marca 2016 roku w wieku 38 lat. Z wykształcenia był bioetykiem. Założył hospicjum w Pucku, którym kierował i, w którym posługiwał ludziom chorym na raka nawet wtedy, gdy u niego samego lekarze zdiagnozowali glejaka mózgu. Ostatnim słowem, jakie ks. Jan wypowiedział przed śmiercią było "miłosierdzie" - powiedział jego przyjaciel ks. Piotr Przyborek, który towarzyszył mu w chwili śmierci.

Nakładem wydawnictwa WAM została wydana książka - wywiad-rzeka przeprowadzony z ks. Kaczkowskim przez Piotra Żyłkę, dziennikarza portalu DEON "Życie na pełnej petardzie". Na kanwie tego tytułu powstaje film o życiu charyzmatycznego księdza, w rolę którego wcieli się Dawid Ogrodnik. Reżyserem jest Krzysztof Rzączyński, za scenariusz odpowiada Łukasz Ludkowski. "Na pełnej petardzie" to na razie roboczy tytuł filmu.

Jak podaje producent filmu firma East Studio będzie to film o wielkiej walce. "O tym, że życie to seria nieustających potyczek, które nie zawsze kończą się dobrze. O tym, że ludzie nie mają w nich wyboru i muszą mierzyć się z tym, co przynosi los. To także historia o buncie i niezgodzie na zastany porządek. O ścieraniu się dwóch wizji Kościoła – nowej, postępowej i starej, uosabianej przez hierarchów. Obraz o tym, że choć zawsze mamy za mało czasu na wszystko, to nie zwalnia nas to od odpowiedzialności za swoje życie. To film, który będzie do bólu szczery i potraktuje swoich bohaterów z miłością i zrozumieniem. Zaś widzom da nadzieję, energię i kopa do walki na każdym z życiowych frontów".

Producent zapewnia też, że film powstaje przy pełnym wsparciu rodziny i przyjaciół duchownego oraz członków Fundacji im. Ks. Jana Kaczkowskiego. "W czasach kultury obrazu, nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszej formy podtrzymywania pamięci o ks. Janie Kaczkowskim, niż film" - czytamy na profilu Fundacji na Facebooku.