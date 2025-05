Ks. Pawłowski o ekumenicznym potencjale Leona XIV  

Podkreślenie bliskości z Chrystusem, który nas łączy, i jedności w wierze, której szczególnym symbolem jest Credo, uwydatnienie wspólnej modlitwy i pracy nad dziełem, którego głównym sprawcą jest Duch Święty, powołanie się na dzieło poprzednich papieży, od św. Jana XXIII do Franciszka, nacisk na relacje braterstwa, na synodalność – to główne akcenty ekumenicznego programu Leona XIV. Pisze o tym w komentarzu dla KAI ks. dr. hab. Sławomir Pawłowski SAC, kierownik Sekcji Ekumenizmu na KUL i sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu, do wczorajszego przemówienia nowego papieża do przedstawicieli niekatolickich Kościołów i wspólnot kościelnych, a także religii niechrześcijańskich, którzy wzięli udział w inauguracji jego pontyfikatu.