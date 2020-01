Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował w niedzielę, że pojedzie do Pekinu, aby skonsultować się z chińskimi urzędnikami i ekspertami ds. zdrowia na temat epidemii nowego koronawirusa. Groźny wirus zabił do tej pory 56 osób.