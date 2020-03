Szymon Hołownia zawiesza agitację wyborczą  

Hołownia zauważył, że tegoroczne wybory prezydenckie "to pierwsze polskie wybory w cieniu epidemii". "Sytuacja absolutnie wyjątkowa, wymagająca odważnych działań i decyzji, ale też troski i empatii. Słucham Was, więc wiem, że potrzebujecie dziś informacji, otuchy i pomocy, a nie wyborczych +przekazów dnia+. Dlatego zawieszam dziś wyborczą agitację. Dość krygowania się, sprawdzania, co zrobią inni kandydaci, co robi PiS" - napisał Hołownia w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Podkreślił, że "wypełnił wszystkie ustawowe warunki" i pozostaje kandydatem na prezydenta. "Nie rezygnuję ze startu. Wrócę do regularnej kampanii, gdy tylko sytuacja się unormuje" - zadeklarował Hołownia. Jego zdaniem termin wyborów powinien zostać przełożony.

"Narzędziem do tego jest formalne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, który de facto i tak już został w Polsce wprowadzony. Nie skompletujemy za tych kilka tygodni obsady komisji wyborczych. Frekwencja, za te niespełna dwa miesiące, wyniesie może kilkanaście procent. Mielibyśmy więc w Polsce wyborczą wydmuszkę. I taki też potem mandat nowego prezydenta. Pusty - bez treści, bez wagi" - ocenił.

"Dziś mam oczywisty priorytet. W trudnym czasie nikt nie powinien zostać bez wsparcia. Wraz z moimi wolontariuszami od kilku dni wspieramy potrzebujących, budując solidarną społecznie wspólnotę. Zapraszam do niej Was wszystkich. W niestabilnych czasach najlepszą bronią jest wiedza: dlatego dzielimy się i będziemy się dzielić z Wami wiedzą naszych ekspertów. Wyrosłem ze społecznego działania, dlatego przygotowuję teraz też inne formy wsparcia, które dodadzą nam siły" - oświadczył Hołownia.

Podkreślił, że epidemia koronawirusa zmieniła nasze życie na gorsze. "Wspólnie zadbajmy o to, żeby nas zmieniła na lepsze. Damy radę. Razem zbudujemy solidarną, troskliwą, mądrą i sprawiedliwą Polskę" - napisał kandydat na prezydenta.

W Polsce do poniedziałku odnotowano 150 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych; w tym 3 zgony.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

Wybory prezydenckie mają odbyć się 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja ma odbyć się druga tura wyborów.