Fotografia, list, zegarek na dewizce - w każdym z tych przedmiotów zaklęta jest opowieść. Ta osobista i ta zbiorowa. Właśnie z nich Muzeum Historii Polski chce stworzyć unikatową wystawę w ramach akcji społecznej #MojaPamiątka. Pojedyncze losy i historie rodzinne niech staną się skarbnicą wiedzy i doświadczeń dla kolejnych pokoleń. Zwłaszcza w czasie pandemii. Akcja skierowana do seniorów powstała z inicjatywy Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów.

25 kwietnia premier Mateusz Morawiecki zainaugurował akcję na Facebooku:

Zajrzyjcie do szuflad i spiszcie wspomnienia

Akcja #MojaPamiątka skierowana jest do osób po 60. roku życia. Jej celem jest stworzenie z pojedynczych wspomnień jednej wielkiej opowieści o Polsce XX wieku. Zgromadzony materiał zostanie wykorzystany w wystawie organizowanej przez Muzeum Historii Polski w 2021 roku.

Punktem wyjścia do snucia opowieści przez seniorów jest pamiątka – przedmiot, dokument, zdjęcie.

– Zajrzyjcie do szuflad – poszukajcie fotografii z dzieciństwa, młodości i dorosłego życia, przejrzyjcie zachowane pamiątki, dokumenty – odkryjcie wspomnienia. Wybierzcie jeden przedmiot, dokument, może jedną fotografię czy film i opiszcie nam historie, które się za nimi kryją – mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

#MojaPamiątka. Jak wziąć udział w akcji?

Wspomnienia mogą przybrać różną formę. Organizatorzy czekają zwłaszcza na:

albumy lub pamiętniki,

eseje,

materiały video,

wpisy lub serie wpisów na swoim blogu lub kanale w mediach społecznościowych.

Podobnie z tematyką. Prace mogą skupiać się na dowolnym okresie historii. Jednak organizatorzy szczególnie zachęcają do opisywania:

historii rodzinnych z czasów II wojny światowej,

trudności życia codziennego w PRL (zwłaszcza w czasach kryzysu),

spotkań z Janem Pawłem II,

czasów „Solidarności” oraz działalności w opozycji antykomunistycznej.

Nadesłane prace staną się częścią wystawy Muzeum Historii Polski planowanej na 2021 rok.

Jak i kiedy dostarczyć swoje wspomnienia?

Harmonogram

Prace należy wysyłać do 30 czerwca 2020 r. na adres: mojapamiatka@muzhp.pl lub dostarczyć w formie materialnej na adres: Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

Uwaga! W przypadku jakichkolwiek pytań kontakt z koordynatorami projektu możliwy jest pod adresem mojapamiatka@muzhp.pl oraz pod numerem telefonu 693 606 368.

Harmonogram akcji

25 kwietnia 2020 r. – inauguracja projektu,

30 czerwca 2020 r. – termin nadsyłania prac,

Październik 2020 r. – prezentacja wyników akcji, przedstawienie wybranych prac i ich autorów,

2021 r. – wystawa Muzeum Historii Polski zrealizowana na podstawie prac konkursowych.

Kto odpowiada za akcję #MojaPamiątka?

Akcję #MojaPamiątka organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

"Gość Niedzielny" jest jednym z patronów medialnych akcji.