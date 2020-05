Wspólnie chrońmy miejsca kultu

Chrześcijanie i muzułmanie razem w ochronie miejsc kultu religijnego – to temat przesłania, jakie Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego wystosowała do wspólnoty muzułmańskiej z okazji miesiąca Ramadan i kończącego go święta Id al-Fitr. Jej przewodniczący wyraził w nim nadzieję na wzajemny szacunek i wspólną współpracę w zachowaniu miejsc kultu, aby zapewnić przyszłym pokoleniom wolność wyznawania własnej wiary.

Kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot w wywiadzie dla Radia Watykańskiego odniósł się do tegorocznego przesłania skierowanego do wspólnoty muzułmańskiej.

„Nasza dykasteria każdego roku proponuje wspólnocie muzułmańskiej wspólny temat dla obu religii. Tym razem, w sposób szczególny zwróciliśmy uwagę na kwestię ochrony miejsc kultu – powiedział kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot. – Zainspirowani zostaliśmy «Dokumentem o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia», w którym Papież Franciszek razem z wielkim imamem Al Azhar mówią, że «Ochrona miejsc kultu – synagog, kościołów i meczetów – stanowi powinność zagwarantowaną przez religię, ludzkie wartości, prawo oraz konwencje międzynarodowe. Wszelkie próby zaatakowania miejsc kultu lub zagrażania im poprzez zamachy, wybuchy, lub zniszczenia, stanowią wypaczenia nauczania religijnego, a także wyraźne pogwałcenie prawa międzynarodowego», co musi być potępione, tak przez wierzących, jak i niewierzących. Wymóg wolności kultu jest prawem i obowiązkiem.“