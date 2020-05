Repertuar Rosarium został specjalnie ułożony na wzór jednej dziesiątki różańca, by zachęcić do kontemplacji i wspólnej modlitwy wznoszonej do Matki Boskiej za pośrednictwem sztuki dźwięków. Inicjujące różańcową cząstkę Ojcze Nasz oraz finalne Chwała Ojcu, prezentują śpiewy zaczerpnięte z chorału gregoriańskiego, by podkreślić średniowieczne korzenie kultu maryjnego. Natomiast kolejne opracowania Ave Maria reprezentują różnorodne kompozytorskie wizje umuzycznienia Pozdrowienia Anielskiego powstałe na przestrzeni wieków.