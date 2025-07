Nadchodzące wakacyjne wydarzenia kościelne dla młodych  

W diecezjalnych inicjatywach uczestniczą dziesiątki, a nawet setki tysięcy młodych ludzi – podkreślił w rozmowie z KAI ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Jak podkreśla, oferta wakacyjna jest szeroka i dostosowana do różnych potrzeb młodzieży. Szczególnym wydarzeniem tegorocznego lata będzie Jubileusz Młodych w Rzymie, w ramach którego odbędzie się czuwanie modlitewne i Eucharystia z udziałem papieża Leona XIV.

Chełmska Pielgrzymka Rowerowa Młodych do Rzymu

W zeszłym tygodniu z Chełma do Rzymu wyruszyła Chełmska Pielgrzymka Rowerowa Młodych. Jej celem jest uczestnictwo w Jubileuszu Młodych w Wiecznym Mieście, który odbędzie się w dniach 28 lipca – 3 sierpnia. Pielgrzymi przejadą na rowerach przez Polskę, Czechy, Austrię i Włochy, pokonując dziennie od 120 do 150 kilometrów. Hasłem pielgrzymki są słowa „Pielgrzymi nadziei”.

Franciszkańskie Spotkanie Młodych

W dniach 20–26 lipca w Kalwarii Pacławskiej trwa Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmi: „Pragnienie”. Organizatorzy zapowiadają bogaty program: wspólna modlitwa, spotkania w grupach, koncerty, świadectwa, warsztaty tematyczne i rekreacja.

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. Zygmunt „Muniek” Staszczyk, Diana Paulińska i Hubert Michalak. Wystąpią Maleo Reggae Rockers, ks. Jakub Bartczak, Irmina Śliwińska, Fioretti, Michał Król i Szymon Czyżewski. Msze święte celebrować będą m.in. abp Adam Szal, o. bp Piotr Kleszcz OFMConv oraz bracia z zakonu franciszkańskiego. Dodatkowymi punktami programu będą poranny fitness, różaniec z lokalną wspólnotą, spektakl „Theatrum Formica”, nocne kino, „bal wszystkich świętych” oraz 13 różnych warsztatów – od muzycznych po techniki relaksacyjne.

XV Exodus Młodych

W dniach 19–22 sierpnia w Zwierzyńcu odbędzie się XV Exodus Młodych pod hasłem „Czekam na ciebie”. Organizatorzy zachęcają do udziału, podkreślając wyjątkową atmosferę wydarzenia, łączącego modlitwę, koncerty, warsztaty i wspólnotę w pięknej scenerii Roztocza. – Trudno opisać, czym jest Exodus Młodych… Musisz sam tu przyjechać, by poczuć ten niepowtarzalny klimat młodości, radości i żywej obecności Boga – podkreślają.

Dla wielu uczestników to miejsce pierwszego, głębokiego doświadczenia sakramentu pokuty, odkrycia bliskości Boga i nowego spojrzenia na Kościół jako wspólnotę otwartą, radosną i pełną miłości. Jak co roku, Exodus przyciąga setki młodych z całej Polski.

W programie przewidziane są koncerty, w tym występ rapera i ewangelizatora Anatoma, zespołu uwielbieniowego Owca oraz Scholi Exodusu. Świadectwem wiary podzielą się m.in. Wojciech Czuba, znany jako „Ślimak na pustyni”, oraz Milena Adamczewska – tancerka i liderka warsztatów modlitwy tańcem, obecna w mediach społecznościowych jako „Boża Tancerka”.

Wśród zaproszonych duchownych znajdą się m.in. bp Marian Rojek, bp Mariusz Leszczyński, ks. Krzysztof Kołtunowicz – misjonarz ze Zgromadzenia Kombonianów, o. Benoit Azameti oraz ks. Mateusz Januszewski.

Przystanek Jezus

Już po raz 25. odbędzie się ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna Przystanek Jezus, towarzysząca największemu festiwalowi muzyki rockowej w Europie – Pol’and’Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock). Jubileuszowa edycja wydarzenia zaplanowana jest na 28 lipca – 2 sierpnia i odbędzie się tradycyjnie w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu k. Czaplinka.

Do udziału zaproszone są osoby pełnoletnie, zaangażowane na co dzień w życie wspólnot i grup parafialnych, które pragną dzielić się wiarą i świadectwem spotkania z Chrystusem. Program obejmuje: rekolekcje z ks. Tomaszem Trzaską, warsztaty, wspólnotę, ewangelizację uczestników Pol’and’Rock Festival oraz modlitwę i radość bycia razem.

– To nasza odpowiedź na to, co dzieje się na Pol’and’Rock-u. Nie przychodzimy jako lepsi, lecz jako ci, którzy chcą się spotkać i dzielić Jezusem – podkreśla ks. Damian Piątkowiak, rzecznik inicjatywy. Zwraca uwagę, że wiele osób, również uczestników festiwalu, korzysta z sakramentów, rozmów duchowych i wsparcia psychoterapeutycznego, dostępnego w bazie Przystanku Jezus. Wśród ewangelizatorów są także osoby, które same przed laty przyjęły Dobrą Nowinę właśnie w tym miejscu.

Organizatorem inicjatywy jest Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza.

SMAL 2025

Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej (SMAL) odbędzie się w dniach 21–24 sierpnia w Garbowie. Tegoroczna, trzynasta już edycja, przebiegać będzie pod hasłem: „Obietnica światu”. W programie przewidziano m.in. konferencje ks. Tomasza Ryczka, spotkania w grupach, Eucharystię, nabożeństwa, adorację Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem, a także liczne warsztaty tematyczne i czas integracji.

Organizatorzy podkreślają, że SMAL to czas budowania wspólnoty i odkrywania własnych talentów w atmosferze radości, przyjaźni i chrześcijańskich wartości.

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej - HOSANNA FESTIVAL

W dniach 29–30 sierpnia w Siedlcach odbędzie się XXVII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Hosanna Festival”. Wydarzenie organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej od lat wpisuje się w muzyczny pejzaż miasta, promując twórczość chrześcijańską i wspierając utalentowanych wykonawców.

Tegoroczna odsłona festiwalu odbędzie się na terenach zielonych przy amfiteatrze przy ul. Wiszniewskiego. „Hosanna Festival” gromadzi zarówno debiutujących artystów, jak i znanych wykonawców sceny muzyki chrześcijańskiej, stwarzając przestrzeń do modlitwy, świadectwa i ewangelizacji przez muzykę.

Jubileuszu Młodych w Rzymie

W dniach 28 lipca – 3 sierpnia w Rzymie odbędzie się Jubileusz Młodych, organizowany w ramach Roku Jubileuszowego 2025. W wydarzeniu wezmą udział setki tysięcy młodych z całego świata, w tym około 20 tysięcy z Polski. Kulminacją spotkania będzie czuwanie modlitewne i Eucharystia z papieżem Leonem XIV na Tor Vergata w dniach 2–3 sierpnia. Podczas uroczystości odbędzie się także kanonizacja bł. Pier Giorgio Frassatiego – patrona młodzieży, ogłoszonego przez św. Jana Pawła II.

W dniach 30 lipca – 1 sierpnia funkcjonować będzie „Casa Polonia” – centralne miejsce spotkań polskiej młodzieży, zlokalizowane na terenie Instytutu Salezjańskiego w pobliżu więzienia Rebibbia. W godzinach popołudniowych i wieczornych na specjalnie przygotowanej scenie odbędą się koncerty polskich artystów, katechezy oraz spotkania integracyjne. – Będzie to miejsce spotkania, modlitwy i integracji – poinformował ks. Łukasz Koprianiuk z Krajowego Biura ŚDM. Konferencje dla młodych wygłoszą dominikanie: o. Tomasz Nowak OP oraz o. Adam Szustak OP.

W sobotę 2 sierpnia zaplanowano Mszę świętą dla polskich grup przed nocnym czuwaniem na Tor Vergata. Przez cały czas działać będzie Telewizyjne Studio Młodych, które będzie relacjonować przebieg rzymskich wydarzeń.

- Program Jubileuszu Młodych obejmuje Eucharystie, katechezy, panele z udziałem ludzi kultury i chrześcijańskich influencerów, koncerty, a także przestrzenie modlitwy, adoracji i strefy relaksu. Udział w wydarzeniu weźmie ponad 420 kapłanów, 120 sióstr zakonnych oraz 22 biskupów z Polski. Młodzi są w centrum tego wydarzenia, ale nie będą sami – zaznaczył dyrektor Biura.

Szczegółowe informacje o projekcie „Polski Rzym – Casa Polonia” oraz innych inicjatywach dla młodzieży w Polsce i za granicą dostępne są na stronie: sdmpolska.pl.

W 2024 roku w wydarzeniach duszpasterskich organizowanych przez Kościół w Polsce uczestniczyło 250 tysięcy młodych – poinformowało Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. – Mówimy, że młodych nie ma w Kościele, ale kiedy zsumujemy takie inicjatywy jak Lednica, Festiwal Życia oraz liczne spotkania diecezjalne i zakonne, okazuje się, że to ogromna rzesza ludzi, którzy podejmują drogę wiary – podkreślił bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Zaznaczył, że także w bieżącym roku planowanych jest w Polsce wiele jubileuszowych inicjatyw dla młodych. – Sam mam zaproszenia na co najmniej osiem takich wydarzeń już w pierwszych dniach lipca. To pokazuje, że Kościół młodych żyje i że Kościół jest otwarty na młodych – dodał bp Suchodolski.

Jak zaznacza ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor KBO ŚDM, działalność Biura nie ogranicza się jedynie do organizacji wyjazdu młodzieży na jubileuszowe spotkanie w Rzymie. W diecezjach i regionach w całym kraju planowanych jest wiele inicjatyw, zarówno w najbliższych tygodniach, jak i w trakcie wakacji.

– Zeszłoroczne doświadczenia pokazują, że w wydarzeniach diecezjalnych wzięły udział dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy młodych. To były spotkania jednodniowe, dwudniowe, a czasem nawet tygodniowe. Oferta jest naprawdę szeroka – zaznacza duchowny. – Zachęcamy młodych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów wakacyjnych, by rozejrzeli się za propozycjami w swoich diecezjach – apeluje ks. Koprianiuk.