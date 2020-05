Papież Franciszek mianował amerykańskiego naukowca prof. Erica Stevena Landera, prezydenta i dyrektora założyciela Broad Institute of Massachusetts Institute of Technology and Harvard w Cambridge w USA nowym członkiem Papieskiej Akademii Nauk - poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. 63-letni genetyk, biolog molekularny i matematyk odegrał pionierską rolę w definiowaniu, zrozumieniu i biomedycznym zastosowaniu ludzkiego genomu.