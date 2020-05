KGHM Polska Miedź S.A. włącza się w pomoc górnikom na Górnym Śląsku - regionie szczególnie narażonym na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Do 12 kopalń trafi ponad 6 tys. litrów płynu dezynfekującego Nitrosept. - Dzielimy się tym, co mamy i co na Górnym Śląsku jest teraz bardzo potrzebne - mówi Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. - Środki biobójcze pomagają zmniejszyć rozprzestrzenianie zakażeń, a na tym nam wszystkim zależy teraz najbardziej. Dbamy także o wyposażenie szpitali, kluczowych w dotkniętym wieloma zachorowaniami w regionie. W każdym przypadku zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa to priorytet.

Zróżnicowana pojemność opakowań z płynem bakteriobójczym, w tym ponad 115 tys. saszetek z jednorazową dawką płynu, ułatwi użytkowanie pracownikom. Dodatkowo KGHM przekaże specjalistyczny respirator Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

KGHM angażuje się w działania związane z walką z koronawirusem w Polsce. Firma, w swojej spółce zależnej NITROERG już w marcu rozpoczęła produkcję płynu biobójczego, który trafia do polskich szpitali, domów opieki społecznej i instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią. Fundacja KGHM stworzyła specjalny program, w ramach którego przekazywane są pieniądze na zakupy sprzętu medycznego do placówek służby zdrowia.

We wszystkich oddziałach KGHM wprowadzone zostały restrykcyjne procedury sanitarne, termowizyjny pomiar temperatury w 40 punktach wszystkich zakładów oraz dodatkowe dostawy środków ochrony indywidualnej i płynów biobójczych. Mimo stanu epidemii KGHM Polska Miedź S.A. w pierwszym kwartale utrzymała produkcję i sprzedaż na niezmienionym poziomie, a kluczowe inwestycje realizowane są zgodnie z planem.