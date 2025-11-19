info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Protest przeciw porodom na SOR-ach
Protest przeciw porodom na SOR-ach

Protest przeciw porodom na SOR-ach  
Henryk Przondziono/Agencja GN

„Porody na SOR-ach mają oznaczać w planach ministerstwa obecność jednej położnej, bez obecności lekarza, który – w razie trudności, komplikacji – mógłby służyć pomocą” – mówi prezes Fundacji Grupa Proelio Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, odnosząc się do projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ogłoszonego 30 października. Dokument zakłada możliwość zastępowania likwidowanych oddziałów położniczych porodami odbywającymi się w szpitalnych SOR-ach lub izbach przyjęć. Konsultacje publiczne potrwają do 20 listopada.

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk zwraca uwagę, że w przypadku komplikacji kobieta miałaby być przewożona do innego szpitala, co oznaczałoby utratę „cennych minut, które w różnych sytuacjach mogą mieć naprawdę ogromne znaczenie i ogromny wpływ na zdrowie i życie dziecka”. Wskazuje również, że milczą w tej sprawie środowiska mówiące o prawach kobiet, podczas gdy chodzi o poszanowanie godności kobiety rodzącej oraz bezpieczeństwo dziecka.

Fundacja Grupa Proelio zachęca do sprzeciwu wobec projektu. Zbigniew Kaliszuk podkreśla, że to ostatni moment, by wyrazić sprzeciw wobec planowanych zmian. W petycji, dostępnej w internecie, przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące projektu i jego możliwych konsekwencji.

Czytamy w niej, że plan rządu zakłada zastępowanie oddziałów położniczych w mniejszych miejscowościach dyżurami położnych działającymi przy izbach przyjęć lub SOR-ach. Wskazuje się, że takie rozwiązanie obniży standard opieki okołoporodowej, zwiększy ryzyko dla zdrowia kobiet i dzieci oraz negatywnie wpłynie na komfort rodzących. 

30 października Minister Zdrowia przedstawiła projekt rozporządzenia mającego zapewnić dostęp do opieki położniczej w regionach bez porodówek. Przewiduje on tworzenie „punktów porodowych”, w których dyżurowałaby położna, z możliwością przekazania pacjentki do szpitala specjalistycznego. Punkty miałyby podstawowe wyposażenie oraz dostęp do transportu medycznego, a przy nich działałyby poradnie położniczo-ginekologiczne.

Zwraca się jednak uwagę, że projekt wpisuje się w szerszy kontekst likwidacji oddziałów położniczych. Od stycznia 2024 r. do lipca 2025 r. zamknięto ich 29, a kolejne były czasowo zawieszane. Według obserwatorów Ministerstwo Zdrowia przewiduje dalsze ograniczanie takiej infrastruktury.

W ocenie autorów apelu nowe punkty nie mają uzupełniać systemu, lecz zastąpić istniejące oddziały, oferując opiekę o znacznie niższym standardzie, co może trwale pogorszyć dostępność opieki okołoporodowej w mniejszych miejscowościach.

Fundacja apeluje o zapoznanie się z opisem petycji oraz o włączenie się w konsultacje społeczne, które trwają do 20 listopada.

Link do petycji

KAI |

dodane 19.11.2025 12:38
