Startuje "watykański Netflix"  

W ten poniedziałek prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji Paolo Ruffini został przyjęty przez papieża na audiencji prywatnej. Oficjalnie nie ujawniono, o czym szef watykańskich mediów rozmawiał z Franciszkiem. Ale tematem była na pewno „Vativision”, ponieważ w poniedziałek dykasteria, która obejmuje Radio Watykańskie i portal informacyjny Vatican News, startuje z tą nową usługą medialną. Poprzez „Vativision” Watykan chce dotrzeć do międzynarodowej publiczności wyznającej wartości chrześcijańskie. Chodzi o filmowe produkcje fabularne i dokumentalne, których tematem są chrześcijańskie dobra kulturowe.

Szefem nowej platformy, która chce oferować treści wysokiej jakości, jest Włoch, Luca Tommassini. - To dla mnie powód do wielkiej dumy (...). Kierujemy Vativision do grupy docelowej, która do tej pory była zaniedbywana. Naszym celem jest osiągnięcie znaczących wyników, zarówno pod względem jakości, jak i niepowtarzalności proponowanych treści, a także dystrybucji na skalę światową, która może osiągnąć zasięg 1,3 mld katolików" - powiedział Tommassini.

Twórcami "watykańskiego Netflixa" jest spółka medialna Officina de la Comunicazione, współpracująca ze Stolicą Apostolską oraz firmą Vetrya, jednym z włoskich liderów w branży komunikacji internetowej.

Na rozpoczęcie działalności planowane są liczne filmy religijne, takie jak „Lourdes”. Sprzedaż usługi ma się odbywać za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji smartfona, tabletu lub smart TV.