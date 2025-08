Włochy: Tysiące młodych się spowiada

Tak jak w 2000 roku podczas Światowych Dni Młodzieży z okazji Roku Świętego, także teraz teren starożytnego stadionu między Awentynem i Palatynem jest miejscem spowiedzi. Sakramentu pokuty i pojednania udziela około tysiąca księży w różnych językach.

Kolejne grupy młodych pielgrzymów z całego świata przybywają na Circus Maximus, gdzie pod wielkim namiotem czekają na swoją kolei, by podejść do polowego konfesjonału. Wokół czuwają służby medyczne, ponieważ dochodzi do omdleń z powodu upału.

W Wiecznym Mieście jest kilkaset tysięcy uczestników Jubileuszu Młodzieży z ponad 140 krajów, wśród nich około 20 tysięcy Polaków. Kluczowymi wydarzeniami Jubileuszu będą sobotnie wieczorne czuwanie z papieżem Leonem XIV na terenie kampusu uniwersyteckiego Tor Vergata i niedzielna poranna msza w tym samym miejscu.

W zapewnienie bezpieczeństwa i spokojnego przebiegu wszystkich wydarzeń zaangażowanych jest 10 tysięcy policjantów, karabinierów oraz wolontariuszy. We włoskich patrolach jest też czworo polskich policjantów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka