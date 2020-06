Mieszkańcy Barcelony okazali się dużymi fanami projektu władz bazyliki Sagrada Família (Świętej Rodziny), które udostępniły bezpłatne wejściówki do tej najpopularniejszej świątyni stolicy Katalonii. Popyt na nie był tak duży, że w ciągu zaledwie pięciu godzin rozdzielono 37 750 biletów wstępu.

Nietypowa dystrybucja wejściówek do Sagrada Família ma być momentem zwrotnym w przywracaniu możliwości wstępu do hiszpańskich miejsc kultury, sztuki oraz do zabytkowych świątyń po okresie izolacji wymuszonej epidemią koronawirusa. W piątek w tej nieukończonej jeszcze świątyni autorstwa Antoniego Gaudiego odprawiona zostanie pierwsza od połowy marca Msza św.

Zgodnie z planem władz Barcelony pierwsze wizyty dla mieszkańców tego miasta w słynnej bazylice będą mogły rozpocząć się już na początku lipca i utrzymane zostaną co najmniej do końca sierpnia. W trakcie obecności rezydentów stolicy Katalonii w świątyni zakazany zostanie wstęp do tej budowli turystom. Wycieczki po Sagrada Família organizowane będą w godzinach popołudniowych podczas letnich weekendów.

Katalonia jest jednym z najbardziej doświadczonych epidemią koronawirusa regionów Hiszpanii. Z danych ministerstwa zdrowia tego kraju wynika, że w dalszym ciągu występuje tam najwięcej nowych zakażeń koronawirusem.

