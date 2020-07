W Kalifornii zniszczono kolejny pomnik św. Junipero Serry

Wieczorem w Capital Park zebrał się duży tłum, który skandował antyrasistowskie hasła. Jeden z uczestników demonstracji zaczął topić twarz posągu podpalonym sprayem. Następnie ściągnięto go z cokołu za pomocą linek holowniczych i zniszczono przy użyciu ciężkich przedmiotów, w tym młotków. Wielu zgromadzonych miało na sobie znaczki z napisem „Black Lives Matter”. To już trzecia statua tego świętego zniszczona w stanie Kalifornia w ostatnim czasie.

Jak można zobaczyć na filmikach zamieszczonych w mediach społecznościowych, uczestnicy zgromadzenia tańczyli i skakali po obalonym pomniku. Niektórzy stojąc na nim robili sobie selfie. Wandale rozproszyli się dopiero, gdy do akcji wkroczył patrol kalifornijskiej policji.

ABC10 Protesters tear down Junipero Serra statue in Sacramento, CHP says



Tymczasem biskup Sacramento przypomina, że św. Junipero Serra pracował na rzecz obrony godności rdzennych mieszkańców i nie należał do ciemiężycieli. „Nie kwestionuję, że rdzenna ludność wiele wycierpiała ze strony kolonizatorów, znaleźli się wręcz w obliczu usankcjonowanego przez rząd ludobójstwa w rodzącym się stanie Kalifornia, jednak prawdą również jest to, że o. Serra potępiał to zło i działał na rzecz ochrony Indian” – powiedział bp Jaime Soto. Jego słowa potwierdzają historycy i biografowie świętego.

Zdaniem hierarchy ważna i żmudna praca nad zniszczeniem plagi rasizmu nie powinna być zaprzepaszczona przez działania niezgodne z prawem. „Dialog nie powinien ustąpić miejsca wandalizmowi. Podstawowym zadaniem jest budowanie naszej wspólnoty, a nie jej burzenie” – powiedział bp Soto.

Pomnik został zainstalowany na terenie stolicy stanu w 1965 roku. U jego podstaw znajdowała się mapa 21 misji założonych przez misjonarzy franciszkańskich w na tych terenach w XVIII wieku. Święty założył dziewięć z nich, które później stały się Kalifornią. Pomógł nawrócić tysiące rdzennych mieszkańców na chrześcijaństwo i nauczył ich nowych technologii rolniczych.

Inne pomniki św. Junipero Serry zostały obalone m.in. w parku Golden Gate w San Francisco i w Los Angeles. Inne miasta Kalifornii przeniosły posągi Serry w bezpieczne miejsca, aby uniknąć ich zniszczenia.