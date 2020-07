Dominikanin z Belfastu podczas pandemii wrócił do zawodu lekarza  

Dominikanin z Belfastu br. Christopher Gault podczas pandemii koronawirusa wrócił do zawodu lekarza. Przez 6 tygodni za zgodą przełożonych pracował w szpitalu (Belfast Mater Hospital), w którym praktykował przed wstąpieniem do zakonu.

BBC News NI The priest treating patients during crisis



Br. Christopher ukończył medycynę w 2013 r. Rok później porzucił ją dla zakonu dominikańskiego. Ekipie BBC News NI powiedział, że najtrudniejsze w byciu lekarzem jest zaakceptowanie sytuacji, w której pacjent zbliża się do końca (doczesnego) życia i nic nie można na to poradzić. - Jednak to, jak ludzie zareagowali, było inspirujące. Pamiętam pielęgniarki, które - po zakończeniu swych zmian - siedziały godzinami przy pacjentach, których nie mogły odwiedzić ich rodziny - opowiadał br. Christopher, który wrócił już do zakonu i swych studiów filozoficznych.

- To była odpowiedź na potrzebę, nie moje pragnienie - powiedział irishnews.com. - Wolałbym raczej prowadzić życie zakonne, modląc się z braćmi i studiując, ale taka była potrzeba chwili - dodał.