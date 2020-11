Dewastacja cmentarnego pomnika dzieci nienarodzonych  

Wójt gminy Hażlach Grzegorz Sikorski napisał na swym facebookowym profilu, że pomnik jest „dla wielu z nas miejscem symbolicznym”. Podkreślił, że ludzie przychodzą tu zapalić znicze i pomodlić się za dzieci nienarodzone.

„Wiele osób zaangażowało się, aby to miejsce powstało. Niestety wczoraj (może data nieprzypadkowa) jeden szczeniacki wybryk to wszystko przekreślił. Jakim trzeba być człowiekiem, aby pod osłoną nocy wylać farbę na Pomnik Dzieci Nienarodzonych, być może niszcząc go bezpowrotnie? Mam nadzieję, że sprawca zostanie zatrzymany i pokryje wszystkie koszty związane z budową nowego pomnika” – napisał wójt i zapewnił, że sprawa została zgłoszona policji.