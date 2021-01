MSZ oraz placówki w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Niderlandach, Francji, Belgii, Danii, Szwecji i Norwegii są przygotowane do niesienia pomocy polskim obywatelom po zakończeniu okresu przejściowego wyjścia Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej - zapewnił w środę resort spraw zagranicznych.

Po środowym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego MSZ w sprawie brexitu, resort w przesłanym PAP komunikacie zaznaczył też, że wraz z placówkami zagranicznymi i we współpracy z KPRM oraz pozostałymi resortami, prowadzona jest intensywna kampania informacyjna, która ma przygotować Polaków na zmiany w warunkach wjazdu i pobytu w Wielkiej Brytanii oraz w państwach leżących na trasie lądowej do Zjednoczonego Królestwa.

Ponadto, resort poinformował, że w kluczowych z puntu widzenia ruchu towarowego i osobowego portach będą działały mobilne zespoły konsularne, które na miejscu zapewnią skuteczną pomoc konsularną na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych. Polskie placówki dyplomatyczne zamieszczają na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych materiały informacyjne dotyczące zakończenia okresu przejściowego.

Informacje te dotyczą m.in. nowych zasadach wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Resort spraw zagranicznych podkreślił, że obecnie urzędy konsularne w Wielkiej Brytanii skupiają się na zapewnieniu możliwości uzyskania obywatelom polskim mieszkającym na Wyspach dokumentów paszportowych, które pozwolą im na otrzymanie statusu osoby osiedlonej. Termin na rejestrację w EU Settlement Scheme upłynie 30 czerwca 2021 r.

Ministerstwo wskazało też, że istotne jest, by wszyscy Polacy zamierzający pozostać w Zjednoczonym Królestwie dokonali tej rejestracji. Obecnie, wg danych Home Office, wnioski złożyło już ponad 4 mln obywateli UE, z czego zdecydowana większość, w tym ponad 700 tys. Polaków, taki status już uzyskało.

Resort poinformował również, że wjazd do UK w celach turystycznych, odwiedzenia rodziny i przyjaciół, na krótkoterminowe studia i działania związane z biznesem, takie jak spotkania biznesowe czy konferencje na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy będzie się odbywał bezwizowo. Jednak w celach zarobkowych należy zawsze ubiegać się o wizę pracowniczą.

Do 30 września 2021 r. obywatele Polski mogą przekraczać granice Zjednoczonego Królestwa na podstawie ważnego polskiego dowodu osobistego. Od 1 października 2021 r. niezbędne będzie okazanie przy wjeździe ważnego paszportu. Osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej (settled lub pre-settled status) będą mogły zawsze wjeżdżać na teren UK na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Wjazd na dowód osobisty będzie możliwy co najmniej do 31 grudnia 2025 r.

Uzgodniona 24 grudnia br. umowa o handlu i współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią podlega obecnie procedurze ratyfikacji. Od 1 stycznia 2021 r. umowa będzie stosowana tymczasowo. Ze względu na brak czasu na dopełnienie pełnej procedury ratyfikacyjnej Komisja Europejska zaproponowała tymczasowe stosowanie umowy do 28 lutego 2021 r.