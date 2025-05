MEN opublikowało kalendarz roku szkolnego 2025/2026

Rok szkolny 2025/2026 rozpocznie się w poniedziałek 1 września i potrwa do piątku 26 czerwca. Ferie zimowe będą w trzech, a nie jak dotąd w czterech terminach - wynika z kalendarza roku szkolnego 2025/2026 opublikowanego przez resort edukacji.

Kalendarz roku szkolnego 2025/2026 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową - na Boże Narodzenie - od 22 grudnia do 31 grudnia i wiosenną - na Wielkanoc - od 2 do 7 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w trzech terminach, a nie, jak dotychczas, w czterech. Na nowo określone zostały też grupy województw, w których ferie będą w tym samym terminie. Resort edukacji przekazał PAP na początku roku, że zrobiono to "w związku z powtarzającymi się od kilku lat prośbami i wnioskami obywateli, a także wystąpieniami parlamentarzystów".

Od 19 stycznia do 1 lutego ferie będą mieć uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; od 2 do 15 lutego - z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego; od 16 lutego do 1 marca - z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

MEN wskazało, że kierowało się porównywalną łączną liczbą uczniów w poszczególnych grupach województw. Zaznaczyło, że nieco mniejsza liczba uczniów dotyczy grupy z woj. mazowieckim, które w opinii rodziców i organizacji turystycznych najliczniej korzysta z form wypoczynku zimowego.

"Zmiana w składzie dotychczasowych grup spowodowuje, że w niektórych sąsiadujących ze sobą województwach ferie będą trwały w tym samym terminie (co pozwoli zrealizować często zgłaszany postulat rodziców)" - przekazało.

Poinformowało także, że w kolejnych latach zostanie zachowana zasada rotacji grup województw, tzn. grupa, która w 2026 r. będzie miała ferie w ostatnim terminie, w 2027 r. będzie je miała w pierwszym terminie itd.

W kalendarzu resort nie wskazał terminów egzaminów maturalnych, ósmoklasisty i zawodowych. Ustala je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ma na to czas do 20 sierpnia.

Maturzyści zakończą rok szkolny 24 kwietnia.

Przerwa wakacyjna rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 31 sierpnia.