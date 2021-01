Tatry: Bardzo trudne warunki turystyczne  

Ratownicy TOPR ogłosili trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym.

W Tatrach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Na Kasprowym Wierchu w sobotę rano było 90 cm śniegu, a temperatura spadła tam do -17 st. C. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich już 110 cm śniegu.