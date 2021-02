O. Bossi: to my pożeramy Amazonię  

Pożary, które miały miejsce w lipcu i sierpniu spowodowały największe od 10 lat spustoszenie w Puszczy Amazońskiej. Zdaniem włoskiego misjonarza są one elementem agresywnej deforestacji. Wzrasta bowiem zapotrzebowanie na teren pod uprawę soi i hodowlę bydła. „W praktyce to my sami pożeramy Amazonię, na obiad i na kolację, poprzez wzmożoną konsumpcję mięsa” – mówi o. Bossi.

Włoski kombonianin przypomina, że minął właśnie rok od ogłoszenia posynodalnej adhortacji „Querida Amazonia”. Franciszek zachęca w niej do nowych marzeń o tym zagrożonym regionie świata. W ubiegłych miesiącach nie było jednak miejsc na marzenia. Prace nad realizacją papieskich postulatów zostały storpedowane przez plagę pandemii. Mówi o. Bossi.