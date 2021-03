Swoje pomysły zaprezentowali podczas konferencji prasowej. Pierwszy dotyczył chrztu. Nieznany dotychczas przedstawiciel ruchu zaproponował „humanistyczną ceremonię” w miejsce sakramentu.

– Skoro dla wielu osób istnieje naturalna potrzebna celebracji i zaznaczenia jakimś rytuałem, że w rodzinie i społeczności pojawił się ktoś nowy, warto zdawać sobie sprawę, że istnieją inne niż katolicki chrzest możliwości, by to urzeczywistnić. Przykłady: Można zorganizować przywitanie nowej osoby w rodzinie całkiem po swojemu i po prostu urządzić dziecku huczne pierwsze urodziny – mówił mężczyzna. – Można także i jest to w Polsce coraz bardziej popularna opcja, zorganizować humanistyczną ceremonię przywitania dziecka na świecie i to jest tzw. ceremonia nadania imienia, z udziałem celebranta lub celebrantki ceremonii humanistycznych – dodał.

Strajk Kobiet ma też pomysł na ominięcie pierwszej Komunii świętej. Ma to być uroczystość, którą nazwano ceremonią rozkwitu.

– Można zorganizować niezapomnianą wycieczkę, wspólnie stworzyć nowy wystrój pokoju lub przygotować przyjęcie świętujące wkroczenie w nowy etap. Przy okazji dziecko może dostać prezenty, dzięki czemu nie będzie czuło się poszkodowane w porównaniu do komunijnych rówieśników. Można też zorganizować jeszcze bardziej znaczącą celebrację. W tym wypadku jest to tzw. ceremonia rozkwitu – opowiadał działacz Strajku Kobiet. Przekonywał też, że od kościelnego ślubu lepszy jest cywilny, ponieważ krócej się na niego czeka.

Działacz nie wyjaśnił, w jaki sposób polskie kobiety zyskają na proponowanej zamianie.

(wsieci.pl)