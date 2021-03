Na Warmię i Mazury wraca zima. Spadnie do 15 cm śniegu  

W nocy z soboty na niedzielę powrót zimy - szczególnie dotkliwy na Warmii i Mazurach. Tam może spaść nawet do 15 cm śniegu – mówi Grzegorz Walijewski, synoptyk z IMGW-PIB.

W sobotę wieczorem i w nocy czeka nas chwilowy powrót zimy. "Zima wraca, aby za chwilę odejść" – zapowiedział Walijewski.

Już wieczorem mieszkańcy północno-wschodniej Polski muszą się przygotować na pierwsze – na razie słabe – opady śniegu. W woj. zachodniopomorskim i pomorskim będzie padał deszcz ze śniegiem.

Na północy temperatury do 1 do 4 stopni C, w centrum 6 stopni C, a na południu, w rejonach podgórskich do –2 stopni C.

Na północy uwaga na silny i porywisty wiatr do 60 km/h.

Gorzej będzie nocą. W woj. warmińsko-mazurskim może spaść nawet do 15 cm śniegu.

Na północy również popada. Tutaj, choć także spodziewane są opady śniegu, to jednak dużo mniejsze i przechodzące w opady śniegu z deszczem.