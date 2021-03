Najnowsze statystyki kościelne: rozwija się Azja i Afryka  

Statystyki odnoszą się do lat 2018-2019. Wynika z nich, że liczba katolików na świecie wzrosła o 1,1 proc., co oznacza wzrost o 16 mln w porównaniu do 2018 r., jednak procentowo liczba katolików pozostaje na tym samym poziomie – to niecałe 18 proc. populacji świata.

Najbardziej dynamicznie Kościół rozwija się na Czarnym Lądzie, gdzie mieszka prawie 18 proc. wszystkich katolików. Odnotowano tam wzrost ich liczby o 3,4 proc. W Afryce wzrasta także liczba księży, co w połączeniu ze zwiększającą się ich liczbą w Azji sprawia, że księży na świecie jest coraz więcej. Ilość święceń na tych dwóch kontynentach rekompensuje nawet spadki w Europie i Ameryce Północnej. Na tych kontynentach wzrasta z kolei liczba diakonów stałych, którzy przejmują niektóre obowiązki księży, których zaczyna brakować.

Statystyki pokazują znaczący spadek liczby sióstr zakonnych na całym świecie. Ich liczba od 2018 r. zmniejszyła się o prawie 2 proc. Co prawda zakonnic jest coraz więcej w Afryce i w Azji Południowo-Wschodniej, ale bardzo wyraźne spadki odnotowała Europa, Ameryka Północna i Oceania.