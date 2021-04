Nowy Film TVP „Moje Drogi – Tadeusz Szyma”

Tadeusz Szyma to reżyser, któremu udało się zaprosić przed kamerę Jana Pawła II, aby złożył świadectwo na temat kard. Adama Sapiehy. Ten fakt odnotowano jako wyjątkowe wydarzenie w historii polskiego pontyfikatu. Papież bowiem stał się szeregowym uczestnikiem filmu „Książę”. Szyma to również metafizyczny poeta, którego wiersze czytał Jan Paweł II. Dziś mija druga rocznica śmierci Tadeusza Szymy, a projekcja filmu będzie w TVP Kultura – 6 kwietnia o godz. 16.35.

„Moje drogi – Tadeusz Szyma” – nowy film zrealizowany przez Program 1 Telewizji Polskiej SA – jest opowieścią o człowieku ważnym dla polskiej kultury i nauki. Główny bohater tego dokumentu to: znany dziennikarz i publicysta, filmowiec i ceniony krytyk filmowy, wykładowca akademicki i naukowiec, pisarz i poeta, który całe swoje życie poświęcił słowu. Ten biograficzny dokument filmowy, w reżyserii Pawła Woldana, będziemy mieli okazję zobaczyć na ekranach naszych telewizorów 6 kwietnia br. o godz. 16. 35 w TVP Kultura.



Film Pawła Woldana kreśli sylwetkę Tadeusza Szymy, skromnego, wyciszonego myśliciela i twórcy, który mimo swojej nieśmiałości był nieugięty, gdy wchodziła w grę obrona prawdy i wartości. Trafnie został nazwany „sentymentalnym radykałem”. Nigdy nie zgadzał się na kompromisy, miał odwagę stanąć po właściwej stronie. Dlatego często był samotny w swoich zmaganiach o prawdę i wartości. To był odważny bojownik prawdy. W latach 70. ub. wieku zaangażował się w działalność opozycyjną. W stanie wojennym był związany z podziemną Niezależną Telewizją w nowohuckich Mistrzejowicach i publikował na łamach podziemnej prasy, co spowodowało prześladowania przez opresyjny reżim komunistycznego państwa.



Współpracował z wieloma pismami, najdłużej z „Tygodnikiem Powszechnym” , miesięcznikiem „Kino” i tygodnikiem katolickim „Niedziela”. Był też cenionym dziennikarzem telewizyjnym. Pełnił funkcję kierownika Redakcji Filmu Dokumentalnego Programu 1 Telewizji Polskiej oraz wiceszefa Redakcji Dziecięcej i Młodzieżowej. Był członkiem Rady Programowej TVP SA.



Zrealizował wiele cennych dokumentów filmowych, również religijnych. Gdy pracował nad filmem „Książę”, udało mu się zaprosić przed kamerę Jana Pawła II i zachęcić, by złożył świadectwo na temat kard. Adama Sapiehy. Było to wyjątkowe wydarzenie w historii polskiego pontyfikatu, gdy papież stał się szeregowym uczestnikiem filmu. Koledzy z redakcji telewizyjnej byli przekonani, że to osobista zasługa pana Tadeusza, którego Ojciec Święty znał, cenił i po prostu lubił. W filmie „Moje drogi…” Maciej Pawlicki zdradza kulisy audiencji papieskiej w Castel Gandolfo dla ekipy TVP. Ku zdziwieniu wszystkich, Jan Paweł II – zanim się przywitał z grupą – wołał z daleka do Tadeusza Szymy: „Znam pana wiersze!”.



W filmie „Moje drogi – Tadeusz Szyma” występują przed kamerami przedstawiciele rodziny głównego bohatera – syn oraz brat cioteczny, a także przyjaciele, ludzie, z którymi współpracował, oraz miłośnicy jego licznych talentów. Są to: abp Wacław Depo, Leszek Długosz, Lidia Dudkiewicz, Roman Graczyk, Andrzej Kołodyński, Stanisław Markowski, Maciej Pawlicki, prof. Mieczysław Rokosz, Sławomir Siwek. Znany aktor Jerzy Zelnik recytuje wiersze Tadeusza Szymy. Nad całością, jako konsultanci, czuwali: Janina Szyma – żona pana Tadeusza i jego brat – Jan Szyma. Ścieżkę muzyczną do filmu skomponował Andrzej Krauze.

Tadeusz Szyma urodził się w 1942 r. w Częstochowie. Swoje twórcze życie spędził w Krakowie i Warszawie. Ten odważny głosiciel prawdy i „pokorny mocarz słowa” do końca był czynny i twórczy, nie ustawał w propagowaniu kultury ducha. To człowiek bardzo ważny dla kultury polskiej. Film „Moje drogi – Tadeusz Szyma” prezentuje sylwetkę jednego z czołowych polskich twórców, człowieka wielu talentów. Bez niego w wielu aspektach inna byłaby współczesna przestrzeń kultury. Został on ukazany jako niezłomny obrońca misji mediów publicznych i klasyki, stróż prawdy i twórczej uczciwości, autorytet w świecie nauki i kultury. Zmarł nagle 5 kwietnia 2019 r. Był żegnany jako „krakowski konserwatysta czystej postaci”. Mija druga rocznica jego śmierci.